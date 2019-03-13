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Saakaşvili: Poroşenko Kırım karşılığında üyelik istedi

Gürcistan'ın eski Devlet Başkanı ve Ukrayna'nın Odessa kentinin eski Valisi Mihail Saakaşvili, Kiev yönetiminin Kırım karşılığında NATO ve AB üyeliği almak istediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 14:42..
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Ukrayna basınına demeç veren Saakaşvili'ye göre Poroşenko, eski Gürcü siyasetçinin Güney Osetya ve Abhazya'nın Gürcistan'a bir daha asla dönmeyeceği fikrine alıştığını düşünüyordu.

NATO VE AB ÜYELİĞİ ALMAK İSTEDİ

Poroşenko'nun, Güney Osetya ve Abhazya düşüncesine paralel olarak muhtemelen Kırım'ın Ukrayna'ya bir daha asla dönmeyeceği fikrine alıştığını belirten Saakaşvili, zira Kiev yönetiminin Kırım karşılığında NATO ve AB üyeliği almak istediğinin altını çizdi.

BÖLGESEL ÇATIŞMA ÇIKABİLİRDİ

Saakaşvili, Kırım'ın kaybedilmesinin Ukrayna'nın NATO ve AB üyesi olamamasına yol açabileceğini, çünkü bunun bölgesel çatışma çıkacağını sözlerine ekledi.

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