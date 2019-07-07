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Sadaka kutusunu çalan hırsızlar 10 dakikada yakalandı

Avcılar'da bir tekel bayisine gündüz saatlerinde alışveriş için otomobil ile gelen 3 kişi, oyaladıkları iş yeri sahibinin dalgınlığından yararlanarak sadaka kutusunu çaldı.

DHA | 07.07.2019 - 11:16..
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İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Ambarlı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi Plaj Yolu Sokak'taki tekel bayisine saat 14.30 sıralarında otomobil ile gelen 3 kişi, alışveriş için içeriye girdi.

SANİYELER İÇERİSİNDE GÖTÜRDÜ

Zaman zaman aldıkları üründen vazgeçen, bir dışarı bir içeri giren şüpheliler iş yeri sahibi Şenay Sürmeli'nin dikkatini dağıttı. O sırada şüphelilerden biri kasa yanındaki içinde yaklaşık 600 TL bulunan sadaka kutusunu çaldı. Şüpheli, sadaka kutusunu otomobile bırakıp, yeniden dükkana döndü.

Sadaka kutusunu çalan hırsızlar 10 dakikada yakalandı VİDEO

10 DAKİKADA YAKALANDILAR

Gördükleri iş yerinin güvenlik kameralarına aldırmayan şüpheliler, küçük bir alışveriş yaptıktan sonra geldikleri otomobille kaçtı. Şüphelilerin ayrılmasından hemen sonra sadaka kutusunun çalındığını fark eden Şenay Sürmeli’nin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerasından aracın plakası belirledi. 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Sadaka kutusunu çalan hırsızlar 10 dakikada yakalandı

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