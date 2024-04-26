Hollanda'da ötenaziyle hayatına son verme kararı aldı: Kendi cenazesi için davetiye hazırladı Fiziksel olarak sağlıklı olduğu belirtilen 34 yaşındaki Hollandalı Jolanda Fun, doğum gününde ötenazi yoluyla hayatına son vermeye karar verdi.

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Hollanda'da yaşayan 34 yaşındaki Jolanda Fun, doğum gününde okuyanları şaşkına çevirecek bir karar aldı.

Fiziksel olarak sağlıklı olduğu belirtilen Fun, doğum gününde ötenazi yoluyla hayatına son verecek.

Kendi cenazesi için şimdiden davetiyeler hazırladığını belirten Jolanda Fun, Sunday Times'a, "Hollanda'da psikiyatrik sorunları nedeniyle ötanazi uygulanan son kişi olmayı umduğunu" söyledi.

Doğum gününde hayatına son verecek: Cenazesi için davetiye bile hazırladı

Ailesi, arkadaşları ve küçük bir köpeği olmasına rağmen hayatın kendisi için sürekli acı olduğunu söyleyen Jolanda Fun, yeme bozukluğu, tekrarlayan depresyon ve öğrenme güçlüğünden muzdarip olduğunu belirtti.

Öte yandan Hollanda'da yaşayan 28 yaşındaki depresyon hastası Zoraya ter Beek de ötanaziye başvurduğunu açıklamıştı.

Psikiyatrik gerekçelerle ötanazi talebinde bulunan her 10 kişiden yalnızca birinin talebi gerçekleştiriliyor.

Hollanda'da ötenazi nasıl uygulanıyor

Hollanda, 2002 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında ötanazi uygulamasına izin veriyor.

Uygulama, 5 adımda şöyle gerçekleşiyor:

1. Adım: Dayanılmaz ağrı ve iyileşme umudu olmayan ya da Alzheimer rahatsızlığı hızla ilerleyen kişilerin ötanazi için bizzat başvurması gerekiyor. Başvuru, aile hekimine yapılıyor. Ötanazi için başvuruların yüzde 80'i ileri derecede kanser hastaları tarafından yapılıyor.

2. Adım: Başvuru, aile hekimi tarafından inceleniyor. Hastanın gerçekten ötanazi için gönüllü olup olmadığı, iyileşme umudu bulunup bulunmadığı kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. Hasta, hekim tarafından ötanazi konusunda ayrıntılı biçimde bilgilendiriliyor.

3. Adım: İlk iki adımın tamamlanmasından sonra başvuruyu inceleyen hekim, bağımsız bir doktor grubu ile durum değerlendirmesi yapıyor. Değerlendirme olumlu olursa bir sonraki aşamaya geçiliyor.

4. Adım: Ötanazi isteği kabul edilen hastaya yüksek dozda "Thiopental" adlı anestezi ilacı veriliyor. Hastayı kısa sürede komaya sokan bu ilacın ardından solunumu tamamen durduran kas gevşetici iğne yapılıyor.

5. Adım: Ötanazi Komisyonu, bütün aşamaların yerine getirilip getirilmediğini ve doktorların görevini yapıp yapmadığını ayrıntılı biçimde inceleyerek dosyayı kapatıyor.