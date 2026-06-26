Sadece 3 malzemeyle: Tam kıvamında dut reçeli tarifi

Yaz mevsimi geldiğinde tezgahlarda yüzünü gösteren dut, sadece taze tüketildiğinde değil, reçel haliyle de sofralarımızın en özel konuğu oluyor.

Yoğun meyve tadı ve kendine has aromasıyla dut reçeli, özellikle ev yapımı lezzetlerden vazgeçemeyenler için adeta bir klasik.

Hazırlaması zahmetsiz, sonucu ise bir o kadar lezzetli… İster sıcak bir ekmeğin üzerinde, ister bir parça kaymakla birleştiğinde kahvaltılara ayrı bir keyif katıyor.

Mevsiminde toplanan dutları uzun süre saklamanın en lezzetli yolu olan bu tarifi, püf noktalarıyla birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

Dut reçeli için gerekli malzemeler

1 kg dut

1 kg toz şeker

Yarım limonun suyu

Dut reçeli hazırlanışı

Dutları bir süzgece alın ve üzerindeki tozların gitmesi için bol soğuk suyla nazikçe yıkayın. Dutlar çok narin meyveler olduğu için ezip parçalamamaya özen gösterin. Ardından sap kısımlarını temizleyin.

Geniş bir tencerenin içine bir kat dut, bir kat toz şeker olacak şekilde yerleştirin. Dutların suyunu salması için bu şekilde birkaç saat, vaktiniz varsa bir gece boyunca buzdolabında bekletin.

Dutlar kendi suyunu iyice saldıktan sonra tencereyi orta ateşe alın. Kaynamaya başladığında üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alın.

Reçel kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte yaklaşık 20-30 dakika kadar pişirin. Pişme süresinin sonuna doğru limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Reçeliniz ılıdıktan sonra temiz ve kuru kavanozlara paylaştırın. Kavanozların ağzını sıkıca kapatarak serin ve güneş almayan bir yerde saklayabilirsiniz.