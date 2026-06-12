Sadettin Saran, kaza yaptığı aracını satıyor

Sadettin Saran, geçtiğimiz aylarda kaza geçirmişti.

Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi.

Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarılmıştı.

Saran, kaza yaptığı aracını satmaya karar verdi...

İLAN SİTESİNE YÜKLEDİ

İlan sitesine aracını yükleyen ve satışa koyan Saran, 13 milyon 250 bin lira fiyat etiketi belirledi.

HASAR KAYDI OLMAYAN 14,6 MİLYON LİRA

Saran hasar kaydı olan aracına 13 milyon 250 bin lira fiyat belirledi ancak aynı sitede hasar kaydı olmayan aynı donanıma sahip aracın fiyatı 14 milyon 650 bin lira olarak satışta bulunuyor.

3,1 MİLYON LİRA HASARI VAR

Aracın kazadan dolayı 3,1 milyon lira TRAMER kaydı olduğu da verilen ilanlarda belirtildi.

Kaza nedeniyle aracın ön tampon, kaputu, ön iki çamurluğu yetkili serviste değişmiş durumda. Aracın hava yastıkları da patlamıştı.

TELEFON HATTI BAŞKASINA AİT

İlan sitesinde bulunan telefon hattı kontrol edildiğinde Sadettin Saran'a ait olmadığı ortaya çıkıyor.