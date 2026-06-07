Sadettin Saran, oyunu kullandı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.
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Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşiyor.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin aday olduğu seçimlerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da oyunu kullandı.
OYUNU KULLANDIKTAN SONRA AYRILDI
Saran, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.
Daha sonra ise oyunu kullandıktan sonra alandan ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)