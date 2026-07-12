Safer ayı nedir? 2026 Safer ayı ne zaman başlıyor?

İslam takviminin ikinci ayı olan Safer, hem tarihi hem de dini yönüyle merak edilen aylar arasında yer alıyor.

Safer ayının ne zaman başlayacağı ve bu ayın İslam kültüründeki yeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı, İslam dünyasında farklı anlamlar yüklenen önemli aylardan biridir.

Bazı kaynaklarda bu ayda yaşanan musibetler ve felaketler nedeniyle halk arasında "uğursuz" olarak anılsa da, bu inanç dini kaynaklarda yer almamaktadır.

Peki, 2026 yılında Safer ayı ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

2026 Safer Ayı ne zaman başlıyor?

2026 yılında Safer ayı, Miladi takvime göre 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak. Hicri takvime göre Safer ayı 30 gün sürmektedir.

İslam alimleri, Safer ayının uğursuz olduğuna dair rivayetlerin asılsız olduğunu ve bu ayda da diğer zamanlarda olduğu gibi ibadetlere, dua ve hayır işlerine devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle Safer ayında korkuya kapılmak yerine manevi yönü kuvvetlendirmek tavsiye edilmektedir.