taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6877
Euro
6.1959
Altın
1461.54
Borsa
104566.03
Gram Altın
266.844
Bitcoin
47788.08

Safranbolu'da fotoğraf için ölüm riskine aldırmıyorlar

Karabük Safranbolu Sırçalı Kanyonu'nda tehlikeye aldırış etmeyenler telleri kırıp taşın üzerine çıkıp fotoğraf çektiriyorlar.

DHA | 01.10.2019 - 11:18..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Safranbolu'ya bağlı Düzce köyü yakınlarındaki Sırçalı Kanyonu'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelen kayanın üzerine çıkanlar yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor.

EVLİLİK TEKLİFLERİNİN DE FAVORİ MEKANI

Ziyaretçiler, 'taş teras' diye adlandırdıkları ve yürekleri ağza getiren yükseklikteki kayanın üzerine çıkarak adrenalin yaşarken, dış mekan çekimlerinde damat ve gelinlerin en çok tercih ettiği mekan oldu. Taş terasta evlilik teklifleri yapıldı, klip çekildi.

Safranbolu'da fotoğraf için ölüm riskine aldırmıyorlar

VALİLİK TEL ÖRGÜ ÇEKTİ, KIRDILAR

Karabük Valiliği olası kazalara karşı taş terasa çıkmayı yasaklarken, ölüm riski nedeniyle geçen yılın Kasım ayında taş terasın etrafına tel örgü çekilerek önlem alındı. Yasaktan bir süre sonra tel örgülerin bir bölümünün yıkıldığı görüldü. Üzerinde ‘dikkat ölüm tehlikesi’ yazan uyarı tabelasını dikkate almayan vatandaşlar taş terasın üzerine çıkmaya devam ediyor.

Safranbolu'da fotoğraf için ölüm riskine aldırmıyorlar

"YOLU DÜZELTSELER DAHA İYİ"

Bölgeyi ziyaret eden Ece Akgül, “Arkadaşlarımdan duydum. Biz de arkadaşlarla merak edip geldik. Yolu biraz kötü. Taş yol sıkıntılı. Onu düzeltseler aslında çok iyi olur. Burası eşsiz bir yer” dedi. Ceren Akbulut ise, “Tel örgüler sökülmüş. Biz de girdik. Biz çok korkmadık ama tehlikeli. Çok fazla insanın aynı anda bulunabileceği bir alan değil” diye konuştu. Serap Aydoğdu, “Ortam olarak güzel ama tehlikeleri var. Yüksekten korkmayanların gelebileceği bir ortam” dedi.

Safranbolu'da fotoğraf için ölüm riskine aldırmıyorlar



Safranbolu'da fotoğraf için ölüm riskine aldırmıyorlar



Safranbolu'da fotoğraf için ölüm riskine aldırmıyorlar



Safranbolu'da fotoğraf için ölüm riskine aldırmıyorlar



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

172
İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

447
Çin yeni petrol sahası buldu

Çin yeni petrol sahası buldu

123
Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

38
Güç bizle diyen Trump'ın kızına 'Luke Skywalker'dan yanıt

Güç bizle diyen Trump'ın kızına 'Luke Skywalker'dan yanıt

30
CHP, kurultayda kendini yenileyecek

CHP, kurultayda kendini yenileyecek

95
Kubilay Aka'nın yeni aşkı Bade İşçil

Kubilay Aka'nın yeni aşkı Bade İşçil

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir