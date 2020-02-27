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Sağanak yağış İstanbul'da etkili oluyor

İstanbul genelinde etkili olan Lodos akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DHA | 27.02.2020 - 20:38..
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İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos bugün de etkisini sürdürdü.

Anadolu yakasında akşam saatlerinde lodosun yerini sağanak yağış aldı.

ŞİMŞEKLER KARANLIĞI AYDINLATTI

Kadıköy'de bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla çakan şimşekler nedeniyle akşamın karanlığı aydınlandı.

Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu -1

YAĞMURA YAKALANANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Silivri'de fırtına ve yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sahil kordon boyunda yer yer su birikintileri oluştu.

Fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı. Sürücüler ise zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu -2

Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu -3

Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu -4

Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu -5

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