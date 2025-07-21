12 yerli üretim ilaç daha geri ödeme listesine alındı

12 yerli üretim olan ilacın daha geri ödeme listesine alındığı duyuruldu.
Açıklamayı X hesabı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı.
Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 12 ilaç içerisinde 4 antihipertansif, 2 antiromatizmal, 1 antibiyotik, 1 ağrı kesici-ateş düşürücü, 1 amino asit türevi, 1 antiviral, 1 mide koruyucu, 1 elektrolit kaybı serumu bulunduğunu kaydetti
Detayların yer aldığı bir görsel de paylaşan Bakan Işıkhan, şöyle dedi:
"12 İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK"
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.