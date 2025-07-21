12 yerli üretim ilaç daha geri ödeme listesine alındı

12 yerli üretim olan ilacın daha geri ödeme listesine alındığı duyuruldu.

Açıklamayı X hesabı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 12 ilaç içerisinde 4 antihipertansif, 2 antiromatizmal, 1 antibiyotik, 1 ağrı kesici-ateş düşürücü, 1 amino asit türevi, 1 antiviral, 1 mide koruyucu, 1 elektrolit kaybı serumu bulunduğunu kaydetti

Detayların yer aldığı bir görsel de paylaşan Bakan Işıkhan, şöyle dedi:

"12 İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK"