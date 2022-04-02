2 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 785 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 41 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİN 783

Buna göre, son 24 saatte 242 bin 186 koronavirüs testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 13 bin 421oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,36

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 784 bin 829, 2'nci dozda 52 milyon 983 bin 604 ve 3'üncü dozda 27 milyon 651 bin 81 olmak üzere toplam 147 milyon 64 bin 641 aşı uygulandı.