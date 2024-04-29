Kayseri'den İstanbul'a yürümek için yola çıktı: Canlı yayın açtığı sırada kamyon çarptı Kayseri'den İstanbul'a gitmek için 8 gün önce 2 arkadaşıyla birlikte yürüyerek yola çıkan Neşet Turan'a, yol kenarında yürürken sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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DHA

Kayseri'de oturan Neşet Turan (36), İstanbul'a gitmek için 2 arkadaşıyla birlikte 8 gün önce yürüyerek yola çıktı.

Güzergah üzerinde konaklayarak yollarına devam eden Neşet Turan, bugün saat 20.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarına geldiğinde, yolda kenarında yürürken bir taraftan da sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı.

Bir yandan yürüyüp bir yandan da canlı yayın yapıyordu

Yol kenarında yürüyüp, bir yandan da sosyal medyadan canlı yayın yapan Turan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon çarptı.

Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kamyon çarptı: Hayati tehlikesi bulunuyor

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, Turan'ın canlı yayın yaptığı cep telefonundaki görüntülerden yola çıkarak kaçan kamyonun plakasını belirleyip, şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)