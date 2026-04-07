20 dakika yürüyüşün beynimize inanılmaz etkisi

Yürüyüşün faydalı olduğunu hep duyarız ancak gerçek etkisini çok az kişi biliyor.

Bilim insanları, 20 dakikalık bir yürüyüşün ardından asla aynı kişi olmayacağınızı açıklıyor.

Illinois Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, sınıflarda ve okullarda yürümenin etkileri üzerine büyük bir araştırma yaptı.

Elde edilen bulgulara göre, düzenli yürüyüş ve fiziksel hareket:

Bilişsel performansı artırıyor: Çocukların dikkat süresi ve odaklanma becerileri belirgin şekilde gelişiyor.

Yaratıcılığı destekliyor: Hareket halindeki öğrencilerin problem çözme ve yeni fikir üretme kapasitesi artıyor.

Anlama ve öğrenmeyi güçlendiriyor: Ders içeriklerini kavrama ve bilgiyi işleme süreçleri daha verimli hale geliyor.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de, sadece yoğun egzersiz değil, basit ve düzenli yürüyüşlerin bile beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkilemesi oldu.

İşte, yürüyüşten önce ve sonraki beyin: