3. doz aşı yapılacak mı? 'Hatırlatma dozu' Bilim Kurulu gündeminde

Koronavirüse karşı iki doz uygulanan aşıların akabinde üçüncü doz gündeme geldi. Fahrettin Koca hatırlatma dozuna dair açıklamalarda bulundu. Peki hatırlatma dozu nedir? 3. doz aşı yapılacak mı?

Türkiye'de koronavirüs pandemisi ile mücadelede yürütülen aşı uygulamalarında, 3. doz gündemde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz uygulanan koronavirüs aşılarına ek olarak üçüncü dozun gerekli olup olmadığı konusunda değerlendirmelerin Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söyledi.

"Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" açıklamasında bulunan Koca'nın akabinde hatırlatma dozuna dair detaylar araştırılıyor.

Rapel ne demek? Hatırlatma dozu nedir? 3. doz aşı olacak mıyız? soruları merak ediliyor. İşte konunun detayları..

RAPEL DOZ NEDİR?

Sağlık alanında kullanılan kelimenin anlamı Sağlık Bakanlığı tarafından belirtildi. Rapel doz, pekiştirme aşısıdır. Aşının etki süresini uzatmak için yinelenmesi anlamına gelir.

Bazı aşıların bir kez uygulanması yeterli iken, bazı aşılar için daha fazla sayıda doz uygulanmasına ve pekiştirme (rapel) dozlarına ihtiyaç vardır. Aşılarını uygun sayı ve aralıklarla alan çocuklar bu hastalıklardan yeterince korunmuş olurlar.

3.DOZ AŞI OLACAK MI?

Koronavirüs aşıları, genelde 2 doz uygulanacak şekilde geliştirildi.

Öte yandan Moderna ve Pfizer başta olmak üzere aşı geliştiren başlıca şirketler, 2 doz aşının koruyucu etkisinin zamanla azalacağı kaygısıyla takviye aşı geliştirmek için bir süredir çalışmalar yürütüyor.

Pfizer'in CEO'su ve BioNTech şirketinin ABD'li ortağı Albert Bourla'nın Nisan ayında yaptığı açıklamada ilk aşıdan sonraki 6 ila 12 aylık dönemde "3. bir doza ve ardından yıllık yeniden aşılamaya" ihtiyaç olabileceğini vurgulaması, bu tartışmayı derinleştirdi.

Koronavirüs aşısını bulan Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz ay Bilim Kurulu'nun bir toplantısında ikinci dozu takiben altı aydan erken olmamak kaydıyla üçüncü doz aşının yapılabileceğini söyledi.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz aşının gerekliliği konusunda bilimsel çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de 3. doz aşıya dair karar, Bilim Kurulu değerlendirmesinin ardından belli olacak.