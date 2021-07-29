Vücutta elektrik birikmesini önlemek için 10 ipucu

Birçok farklı nedene bağlı olarak vücutta birikebilen ve çeşitli sorunlara yol açabilen statik elektrik, tekrar tekrar ortaya çıktığında can sıkıcı olabiliyor. İşte önlemek için 10 ipucu.

Pek çok insan, bir plastik kalemi yün bir süvetere sürterek, kalemi saçlarının arasından geçirip kalktığını görme deneyini gerçekleştirmiştir. Bu, elektrostatik veya statik elektrik adı verilen bir olgunun sonucudur.

Statik elektrik, yüzeylerindeki atomlar kararsız hale geldiğinde ve nötr yerine negatif veya pozitif bir yük gösterdiğinde nesnelerde ve cisimlerde biriken enerjidir. Atomların bu kararsızlaşması olgusu, esas olarak diğer nesnelerle sürtünme ile üretilir.

Atomların eğilimi nötrlüklerini yeniden kazanmak olduğundan, eğer fazla elektronları varsa, kendilerini dengelemek için onlardan kurtulma eğiliminde olurlar ve eğer negatif parçacıklardan yoksunlarsa, onları aşırı yüklü diğer cisimlerden alacaklardır.

KURU HAVA ELEKTRİK YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

Bu nedenle elektron fazlası (negatif yük) olan bir cisim ile pozitif yüklü bir cisim temas ettiğinde, aralarında elektrostatik denilen bir boşalma meydana gelir. Bu nedenle, bir kapı koluna veya başka bir metal nesneye dokunduğumuzda bazen elektrik çarpması hissi yaşarız.

Metalik nesnelerin genellikle negatif yüklü olması nedeniyle bu çarpılma hissi oluşur. Normalde elektronlar vücudumuzdan geçer ve bizde herhangi bir sorun bırakmadan yere atılır. Ancak lastik ayakkabı tabanları, sentetik ve yün halılar, aynı malzemelerden yapılmış giysiler toprakla aramıza girdiğinde durum böyle değildir. İşte o zaman elektrik çarpması hissi yaşanır. Aynı durum çok kuru havalarda da görülebilir. Kuru havalarda rüzgarlar saçlarımızda elektrik oluşturur ve bunu atmamız mümkün değilse, sürekli elektrik çarpması hissi yaşayabiliriz.

ELEKTRİK BİRİKMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN 10 İPUCU

Evde veya ofiste sentetik veya yün bir halımız varsa ya da çok fazla sentetik veya yün giysi giyiyoorsanız, ayrıca kuru ve kötü havalandırılan bir ortamda, cam zeminlerde çok fazla zaman geçiriyorsanız vücudunuzda statik elektrik birikmesi oldukça fazla olur. Ayrıca çok fazla metalin içinde yaşıyorsanız, bu da elektrik çarpması hissini tekrar tekrar yaşamanıza neden olabilir.

Bununla birlikte, elektrik enerjisi dahil hiçbir enerji kaybolmaz, ancak onları farklı bir forma dönüştürebilmek mümkündür. Tekrarlayan çarpmaları önlemek için uygulayabileceğimiz bir dizi püf noktası vardır ve bunların uygulanması kolaydır:

1. Deri veya deri tabanlı ayakkabılar kullanın ve yalıtkan görevi gören kauçuk tabanlardan kaçının. Deri iletkendir ve vücudunuzdaki negatif yükü yere iletir. Mümkün olduğu durumlarda çıplak ayakla da yürüyebilirsiniz.

2. Özellikle sentetik veya yün halı üzerindeyken düğmelere veya metal yüzeylere dokunmaktan kaçının.

3. Havanın iletkenliğini artırmak ve böylece çevreyle enerji alışverişini kolaylaştırmak için nemli ortamlarda bulunmaya çalışın. Nemli hava iyi bir iletken iken kuru hava elektrik toplayıcıdır. Bu özellikle kışın ısıtıcıların olduğu ortamlarda geçerlidir.

4. Ortamın kurumasını önlemek ve aynı zamanda negatif yüklü havayı temizlemek için ortamı sık sık havalandırın.

5. Sık sık nemlendirici sürün. Çünkü nemli bir cilt doğal bir şekilde elektronları bırakırken, kuru bir cilt elektronları biriktirir.

6. Saç kremi kullanın. Bunun nedeni, pozitif yüklü bir jelin, vücut yüzeyinin geri kalanında sahip olabileceğimiz negatif yükü telafi edecek olmasıdır.

7. Yün kazaklardan ve ayrıca sentetik olanlardan kaçının, çünkü bunlar hem yüklü hem de izole oldukları için doğal akıntıyı önlerler.

8. Negatif yük biriktirme eğiliminde olmadığı için tamamen pamuklu veya ipekten yapılmış giysiler giyin.

9. Sentetik halı ve kauçuk taban gibi bir yalıtkan görevi gördükleri için naylon çoraplardan uzak durun.

10. Son olarak, açmak veya kapatmak için elimizi arabanın kapısına götürürken çarpmalardan korunmak için anahtarın metal ucuyla birlikte arabaya temas ederek kapıya dokunmaktır. Boşalma, araç ile anahtarın metal ucu arasında gerçekleşir.