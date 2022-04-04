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    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanlığı'nın 19-25 Mart haritasına göre vaka yoğunluğunun en çok görüldüğü şehir yine Eskişehir oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 12:02
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    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları düşüşe geçti...

    Günlük vakalar 10 binlerin altında görülmeye başlarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart aralığındaki verileri yayınladı.

    Güncel verilere göre; vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de ise 113,95 oldu.

    ZİRVE YİNE ESKİŞEHİR'İN

    Vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il ise geçen hafta da ilk sırada yer alan Eskişehir.

    Kentteki vaka yoğunluğu 12-18 Mart tarihlerinde 628,47 olurken, bu haftaki yoğunluk oranı ise ise 547,21 oldu.

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı #1


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