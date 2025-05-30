70 yaşında sigarayı bırakan Hüseyin Amca: Teslim olmayın

İHA

Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gazi Gündüz, tütün kullanımının dünya genelinde ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yaklaşık 1.3 milyar insanın tütün ürünü kullandığını ifade etti. Tütün bağımlılığının özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yaygın olduğunu vurgulayan Gündüz, "Tütüne harcanan para, çoğu zaman temel yaşam gereksinimlerinden feragat edilmesine yol açıyor. Yani sadece sağlığı değil, geçimi de tehdit ediyor." dedi.

DUMANI, ÇEVRESİNDEKİLERİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Tütün kullanımının yalnızca kullanıcıyı değil, çevresindekileri de ciddi biçimde etkilediğini belirten Dr. Gündüz, özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için pasif içiciliğin ciddi riskler barındırdığını söyledi. "Tütün dumanına maruz kalmak; erken doğum, gelişme geriliği, astım ve solunum yolu hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa zemin hazırlıyor." diyerek uyarılarda bulundu.

HASTALIKLAR, EKONOMİK KAYIPLAR VE GIDA KRİZİ RİSKİ

Tütünün neden olduğu sağlık sorunları arasında kalp-damar rahatsızlıkları, solunum sistemi hastalıkları ve çeşitli kanser türlerinin ilk sıralarda yer aldığını belirten Gündüz, tütün tarımının da göz ardı edilen bir çevresel tehdit olduğuna dikkat çekti:

Tütün üretimi, tarım arazilerini tüketiyor, su kaynaklarını kirletiyor ve sonuç olarak gıda arzını da tehdit ediyor. Küresel ölçekte tütünün dünya ekonomisine yıllık maliyeti 1.4 trilyon dolara ulaşıyor.

"SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENE ÜCRETSİZ DESTEK VERİYORUZ"

Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Sigara Bırakma Polikliniği olarak tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen herkese ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Uzm. Dr. Gündüz, “Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı profesyonel destek alabilecekleri polikliniğimize davet ediyoruz. Bu zorlu süreçte kimse yalnız değil.” ifadelerini kullandı.

"BİR KERE BAŞLADIN MI, GERİ DÖNMEK ÇOK ZOR"

70 yaşındaki Hüseyin Vatansever ise yıllar süren tütün alışkanlığını sonlandırma sürecini anlatarak gençlere anlamlı bir uyarıda bulundu: