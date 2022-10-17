Lenslerini çıkarmadan uyuduktan sonra durumu unutup her gün yeniden lens takan hastanın gözünden, 23 kontakt lens çıkarıldı.

ABD’de bir hasta, ağrı ve bulanık görme şikayeti ile geldiği göz kliniğinde hayatının şokunu yaşadı…

Kadının gözünden 23 kontakt lens çıkarıldı. Lensin çıkarılma anları, doktorun asistanı tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, kısa sürede viral oldu. Lenslerini çıkarmayı unutup uyuyan hastanın, her gün yeni bir lens taktığı anlaşıldı.

Doktor Katerina Kurteeva Kalifornia Eye Associates'in sayfasında, "Birinin geceleri kontakt lensleri çıkarmayı unuttuğu ve her sabah yeni lens takmaya devam ettiği nadir bir durum." diye yazdı.

“Birbirine yapışmış birkaç kontakt lensin kenarlarını görebiliyordum”

Insider'a yaptığı açıklamada Kurteeva, şunları anlattı:

"Aklımdan neler olabileceğine dair ihtimaller geçti. Kırık kontakt lens parçası, korneada çizik, enfeksiyon, kirpik veya makyaj kalıntısı. Ancak muayeneyi yaptıktan sonra emin olabilirdim. Hastadan aşağı bakmasını istediğimde, birbirine yapışmış birkaç kontakt lensin kenarlarını görebiliyordum. Lensleri çekip çıkardığımda daha fazlasını görebileceğimi hissettim ve asistanımdan çıkarma işlemini kaydetmesi için telefonumu getirmesini istedim.

ABD’de, bir kadının gözünden 23 kontakt lens çıktı VİDEO



“İkinci bir gözbebeği gibi görünüyordu”

Hastadan tekrar aşağı bakmasını istediğimde, gözüne yapışmış kocaman, koyu mor bir kontakt lens kütlesi görebiliyordum. Neredeyse ikinci bir gözbebeği gibi görünüyordu. İskambil destesi dağıtır gibi, lensleri teker teker ayırmak için nazikçe kulak temizleme çubuğu kullanmaya başladım.

“20 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim”

Lensler zincir şeklinde göz kapağından aşağı sarkıyordu. Çok fazla kontakt lens vardı, bunun benim Guinness Rekorlar Kitabı anım olabileceğini düşündüm. Yaklaşık 20 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Hasta da buna inanamadı ve saydığım sayıdan emin olup olmadığımı sordu."