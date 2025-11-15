Afyonkarahisar'da doğrukları hastanede hemşire oldular

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen 27 yaşındaki hemşire Rabia Karayel ve 26 yaşındaki hemşire Mücahit Özen, eğitimlerini tamamladıktan sonra yeniden doğdukları hastaneye dönerek sağlık hizmeti vermeye başladı. İkili, bugün prematüre ünitesinde görev yapıyor.

"HAYATA BAŞLADIĞIM YERDE MİNİK KALPLERE DOKUNUYORUM"

Prematüre bebeklerle ilgilenen hemşire Karayel, yıllar önce ilk nefesini aldığı hastanede çalışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi:

“Göbek bağım burada kesildi, ilk ağlamam bu duvarların arasındaydı. Şimdi ise başka minik kalplerin hayata tutunmasına yardımcı oluyorum.”

Dört yıldır aynı heyecanla göreve geldiğini belirten Karayel, “Riskli bir birimdeyiz, sürekli öğreniyoruz. Her taburculuk bizim için büyük bir mutluluk.” ifadelerini kullandı.

"BUGÜN DOĞDUĞUM HASTANEDE BEBEKLERE UMUT OLUYORUM"

Hemşire Mücahit Özen de doğduğu hastanede görev yapmanın kendisine büyük bir gurur verdiğini ifade etti:

“Döndük dolaştık, yine doğduğum yere geldim. Buradaki bebekler belki ileride doktor ya da hemşire olacak. Bizim gibi buraya hizmet edecekler.”

Prematüre bakımının zorlu ama kutsal bir görev olduğunun altını çizen Özen, “Bazı geceler bir bebeğin yaşamı için sabaha kadar başında bekliyoruz. Hem bebeklere hem annelere destek olmak bizim için büyük sorumluluk.” dedi.

Doğdukları hastanede mesleklerini icra eden Karayel ve Özen, hem sağlık hizmeti sunmanın hem de kendi hikâyelerine yeniden dokunmanın gururunu yaşıyor.