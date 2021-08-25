Ağız sağlığı koronavirüs seyrini etkiliyor

Ağız boşluğu, koronavirüs giriş ve bulaşma kapılarından biri olarak öne çıkıyor ve sağlıksız bir ağız aynı zamanda enfeksiyonun seyrini ağırlaştırabiliyor.

Ağız, vücudumuzdaki farklı mikroorganizmalar için ana giriş ve çıkış yollarından biridir ve mikroorganizmalar ağız boşluğunun kendisinde ve hatta vücudun diğer bölümlerinde çoğalarak enfeksiyonlara neden olabilir. Bu, yalnızca bazı periodontal hastalıklar ile diğer sık ​​ve ciddi hastalıklar arasındaki bağlantıyı büyük ölçüde açıklığa kavuşturmakla kalmıyor, aynı zamanda koronavirüsün neden olduğu enfeksiyonun bulaşmasıyla olası ilişkisini de açıklıyor.

Ağız, tüm insan vücudunda izole edilmiş bir sistem değildir. Bunun en iyi kanıtı, periodontal hastalıklar ile kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları (pnömoni veya KOAH'ın ağırlaşması gibi), diyabet ve hatta hamilelik sırasındaki yan etkiler gibi çeşitli hastalıklar arasında yakın bir ilişki olmasıdır.

AĞIZ BOŞLUĞU BULAŞMA İÇİN YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP

Koronavirüsün üç ana giriş yolu, mukoza zarlarından burun, ağız ve gözlerdir. Şu anda, koronavirüsün, ana reseptör olarak ACE-2 enzimini kullanarak hücrelere tutunma yeteneğine ve bu virüsün hücreye nüfuz etme yoluna bağlı olduğu bilinmektedir. Ağız boşluğunun farklı mukoza zarlarındaki epitel hücreleri yüksek ACE-2 ekspresyonu gösterdiğinden ve ağız boşluğu dış ile organizma arasındaki ilk arayüzlerden biri olduğundan, bu yol için yüksek bir potansiyel olduğu düşünülmektedir.

Ağız, hem koronavirüsü almak hem de onu tutmak ve diğer insanlara iletmek için çok uygun bir yer gibi görünüyor. Ek olarak, kötü ağız sağlığının, virüsün hücrelerimize girdiği ağız mukozasındaki ACE-2 reseptörlerini nasıl çoğaltabildiğini gösteren dolaylı kanıtlar vardır.

PERİODONTİTİS VE KORONAVİRÜS

Periodontitisin (diş eti çekilmesi) ve genel olarak kötü ağız sağlığının koronavirüs enfeksiyonunun bulaşmasında kilit rol oynayabileceğini ve ayrıca hastalık seyrinin kötüleşmesini destekleyebileceği düşünülmektedir.

Uzmanlara göre tanı konmamış veya tedavi edilmemiş periodontitis, özellikle daha şiddetli olanlarda, koronavirüslü hastaların sistemik durumunu kötüleştirdiği bilinen bir risktir.

Halihazırda mevcut olan çalışmalar, gözlemsel olmasına ve kötü ağız sağlığı ile koronavirüs arasındaki bu neden-sonuç ilişkisinin kökeni hakkında kesin sonuçlara varılmasına izin vermese de ana hipotezleri doğrulamaya çalışmak için farklı ileriye dönük kontrollü çalışmalar tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

Uzmanlara göre bu tahminler, tedavi edilmemiş periodontitisin genelleştirilmiş bir sistemik iltihaplanma sürecinin gelişimindeki sonuçları üzerine uzun yıllar süren araştırmalara ve bu durumun diyabet veya aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar gibi diğer patolojilerin ortaya çıkması veya şiddetlenmesindeki etkilerine dayanmaktadır. Veriler, diğer hastalıklarda olduğu gibi tedavi edilmeyen periodontitisin, koronavirüs hastalığının kötüleşmesinde de etkisi olabileceğini gösteriyor.

ÖLÜM RİSKİNİ 9 KAT ARTIRIYOR

Şiddetli diş eti iltihabı olan hastalarda, diğer hastalıklardan muzdarip olma ve hatta koronavirüsten ölme riskini artırabilecek, vücuda yayılan sürekli düşük dereceli bir iltihaplanma olduğu gözlemlenmiştir.

Yakın tarihli bir çalışma, periodontitten etkilenen koronavirüs hastalarının daha fazla komplikasyon yaşadığını ve hatta daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteriyor. Spesifik olarak, periodontitisli hastaların ölüm risklerinin neredeyse 9 kat, ventilasyona ihtiyaç duyma risklerinin 4 kat daha fazla ve koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesine girme risklerinin ise yaklaşık 3,5 kat daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.

KORONAVİRÜSÜ ÖNLEMEK İÇİN AĞIZ SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Ağız boşluğu içinde viral yükte azalma ve belirli antiseptik gargara kullanımı, bulaşma riskini ve koronavirüs şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Çok sayıda çalışma, diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan bazı gargaraların viral yükü azaltmak ve böylece koronavirüsün neden olduğu enfeksiyonu önlemek için etkinliğini analiz etmiştir. Bazı antiseptiklerle formüle edilen bileşikler, laboratuvar çalışmalarında iyi sonuç vermiştir.

Ağız sağlığı, genel sağlığın iyi olması için gereklidir ve bu nedenle, özellikle mevcut koronavirüs pandemisi bağlamında, periodontitis gibi hastalıkların önlenmesine veya uygun şekilde tedavi edilmesine odaklanmak çok önemlidir. Bu nedenle uzmanlar, ağız hijyeninin önemini ve sağlıklı diş etlerine sahip olmak ve iltihabı azaltmak için ağız sağlığının düzenli kontrollerinin yapılması gerektiğini söylüyor.

Ve bilinen diğer faydalarına ek olarak, iyi bir ağız sağlığına sahip olmanın, koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıkların komplikasyonlarının gelişmesini ve ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olabileceği artık bilinmektedir. Bu nedenle, önleyici bir önlem olarak iyi ağız hijyeninin sağlanması ve sürdürülmesi tavsiyesinin, el hijyeni, sosyal mesafe ve maske kullanımı ile birlikte şu anda önerilen temel tedbirlere dahil edilmesi gereklidir.

Bu durum göz önüne alındığında uzmanlar, periodontal sağlık ve ağız hijyenindeki iyileştirmelerin koronavirüs pandemisinin kontrolüne yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor.