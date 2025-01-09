Aile hekimleri, mesai saatleri dışında ücret karşılığında hasta bakabilecek

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Genel sağlık sigortasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Böylece Aile Hekimliği Kanunu'nda da değişiklik yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri gerçekleştirilen ve genel sağlık sigortasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, Aile Hekimliği Kanunu'nda da değişiklikler yapılacak.

AİLE HEKİMLERİ MESAİ SAATİ DIŞINDA HASTA BAKABİLECEK

Yasayla, aile hekimleriyle ilgili önemli düzenlemeler de yapılıyor. Düzenlemeye göre aile hekimleri, mesai saatleri dışında ücret karşılığında hastalara bakabilecek.

RAPORLAR ÜCRETLİ OLACAK

Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar ücretli hale gelecek. Örneğin ehliyet raporu için başvurulması durumunda belli bir miktar ücret alınacak.

Raporlar karşılığı toplanan ücretler döner sermayeye aktarılacak.

ÜCRETSİZ OLACAK HİZMETLER

Yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışındaki (sertifikası olan aile hekimlerince sunulan akupunktur ve fitoterapi) geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri ile özel amaçlı raporlardan bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Aile hekimliği hizmetleri acil haller hariç haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla bakanlığın belirlediği kıstaslar çerçevesinde aile hekiminin talebi ve sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

DÖNER SERMAYE

Bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden tahsil edilecek gelirler, il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerindeki hesaplara yatırılacak.

GİDERLERİ BELİRLEMEKTE HAZİNE YETKİLİ

Bu hesapta toplanan gelirlerin sağlık hizmet sunumu için harcanma kriterleri aile sağlığı merkezi giderlerinde kullanılması da dahil olmak üzere giderler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 liraya yükseltildi. SGK, sağlık hizmetlerindeki katılım payını, aile hekiminden sevk edilenler için yüzde 50 azaltmaya yetkili olacak. Cumhurbaşkanı söz konusu katkı payını 10 katına kadar arttırmaya yetkili olacak.