Aneminin en yaygın 6 belirtisi ve önlemenin doğal yolları

Vücutta yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı bir durum olan anemi, yorgunluktan cilt sorunlarına kadar birçok farklı sağlık sorununa neden olabiliyor. İşte aneminin yaygın belirtileri.

Anemi, vücudun tüm dokulara oksijen taşımak için yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresine (eritrosit) sahip olmadığı bir durumdur. Anemi durumunda kandaki eritrositlerin azalmasına ek olarak hemoglobin ve hematokrit de normal değerlerin altına düşer. Eritrositler kemik iliğinde oluşur ve vücuttaki asıl görevi oksijeni tüm organ ve dokulara taşımaktır.

Hemoglobin ise eritrositlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Hemoglobin, özellikle beyin ve kalbin uzak organlara oksijen bağlama ve taşıma rolüne sahip bir proteindir.

Aneminin dünya çapında 2 milyardan fazla insanı etkilediği düşünülüyor ve bu, toplam nüfusun yüzde 30'undan fazlasına denk geliyor.





ANEMİNİN EN YAYGIN 3 NEDENİ

Anemi geçici veya uzun süreli olabilir ve hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Nedenine göre anemi gruba ayrılır.

1. Eritrosit veya hemoglobin kaybından kaynaklanan anemi

Genellikle adet kanamasının artması, sindirim sistemi yoluyla kan kaybı, yaralanma ve asmeliyat nedeniyle ortaya çıkar. Kısa ve uzun süreli olabilir.

2. Yetersiz eritrosit ve hemoglobin sentezine bağlı anemi

Demir, B9 ve B12 vitamini eksikliği nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin veya hemoglobinin yetersiz üretilmesinden kaynaklanır.

3. Hemoliz sonucu anemi

Bağışıklık veya diğer nedenlerle eritrositlerin yok edilmesi nedeniyle ortaya çıkar.

6 ANEMİ BELİRTİSİ

Her tür anemide yorgunluk, nefes darlığı ve üşüme hissi gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Ayrıca baş dönmesi, halsizlik, baş ağrısı gibi çok karakteristik olmayan ancak çok önemli olan belirtiler de vardır.

İşte en yaygın diğer belirtiler:

Soluk Cilt

Vücut yeterince oksijen almadığında veya kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma olduğunda, cilt renk değiştirir ve solgunlaşır. Bu sadece yüz için değil, tüm vücut, özellikle eller, göz kapakları ve dil için geçerlidir.

Düzensiz Kalp Atışı

Düşük hemoglobin seviyeleri kalbin çalışmasını zorlaştırır, bu nedenle kalp vücuda yeterli oksijeni vermek için daha çok çalışır ve düzensiz kalp atışı ortaya çıkar.

Yorgunluk

Organlar yeterli miktarda oksijen alamazsa, vücut günlük işleyişi için yeterli enerjiyi üretmek için çok daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bu da metabolizmayı çok yorar.

Konsantrasyon Sorunları

Beyin de dahil olmak üzere tüm organların iyi çalışması için oksijene ihtiyacı vardır. Oksijen seviyesi yeterli olmazsa net düşünme bozulur ve zayıf konsantrasyon ve zayıf odaklanma sorunu ortaya çıkar.

Dudak Kenarlarında Çatlaklar

Dudaklar rüzgardan, güneşten veya soğuktan dolayı kuruyabilir veya çatlayabilir, ancak anemi de dudaklarda belirli alanların, özellikle dudak kenarlarının çatlamasına neden olur.

Kırılgan Tırnaklar

Tırnaklar kırılgan veya kaşık şeklindeyse anemi belirtisi olabilir. Tırnakların da sağlıklı kalmak için oksijene ihtiyaçları vardır.

ANEMİ NASIL ÖNLENİR?

Kalıtsal anemi gibi bazı anemi türleri önlenemez. Ancak demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği ve B9 vitamini eksikliğinden kaynaklanan anemş iyi bir diyetle önlenebilir. Birçok anemi türü vardır ve tedavi bu duruma neyin sebep olduğuna bağlı olarak değişir.

Anemi için doğal tedavilerden bazıları şunlardır:

Fermente Gıdalar

Sindirim sisteminin iyi çalışmasına yardımcı olan iyi bakterilerle dolu fermente gıdaların bağırsak mukozasını iyileştirdiği bilinmektedir. Bunun da daha iyi emilimle sonuçlandığı ve anemini önleyebileceği düşünülmektedir.

Folat Alımı

Folat, B9 vitamininin bir şeklidir ve sağlıklı kırmızı kan hücreleri oluşturmak da dahil olmak üzere vücuttaki birçok işlevde önemli bir rol oynar.

B12 Vitamini

B12 vitamini de sağlıklı kırmızı kan hücreleri için önemli bir maddedir. Vejetaryenler, veganlar ve hamile kadınlar B12 vitamini eksikliği açısından daha büyük risk altındadır.

Demir Alımı

Demir, vücudumuzun düzgün çalışması için gerekli minerallerden biridir. Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için önemli bir mineraldir ve eksikliğinin anemiye neden olma olasılığı çok yüksektir. Demir alımını artırmanın 2 yolu vardır; takviyeler ve yiyecekler.

DEMİR AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Aneminin en yaygın türlerinden biri demir eksikliği anemisidir. Demir yönünden zengin besinler arasında kırmızı et, dana karaciğeri, balıklar, tavuk, hindi, yumurta (sarısı), yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli), baklagiller (bezelye ve fasulye), nohut, badem, kayısı, nar, hurma, kuru üzüm, incir ve pancar, çilek, erik ve kırmızı üzüm bulunur.

Bitkilerden ısırgan otu demir ve C vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin artışını etkileyen sekretin enzimini içerdiği için kansızlıkla mücadelede çok önemlidir. At kuyruğu otu lökosit sayısını artırır ve eritrositleri onarır, bağışıklığı güçlendirir ve tüm iç kanamaları durdurur. Muz ise demir ve C vitamini içerir ve güçlü bir doğal antibiyotiktir.

Karahindiba, civanperçemi, biberiye, adaçayı ve kekik de iyidir.

Anemiye Karşı 7 Mükemmel Ev Yapımı Tarif

Kansızlığa karşı şifalı çay: Isırgan otu, böğürtlen yaprağı, nane, civanperçemi, atkuyruğu, nar, karahindiba yaprağı, biberiye ve çilek yaprağını eşit oranlarda karıştırın. İki yemek kaşığı bir litre suda üç dakika kaynatın, sonra süzün.

Demir deposu: Karıştırıcıya büyük bir kaşık goji berry, 3 avuç kuru üzüm, bir avuç badem, ceviz ve fındık ve 2 ila 3 kaşık çiğ kakao tozu koyun ve karıştırın.

Taze ısırgan suyu: Bir meyve sıkacağında taze ısırgan yapraklarının suyunu sıkın ve taze olarak için. Her sabah yarım bardak suya bir yemek kaşığı ısırgan otu suyu ekleyin.

Kestane balı ve limonata: Demir de dahil olmak üzere mineraller açısından çok zengin olan limonataya kestane balı veya normal bal ekleyin. Limon, demirin bağırsaktan kan dolaşımına emilimini kolaylaştıran C vitamini açısından zengindir.

Siyah turp: Taze meyve suyu için turpları soyun, rendeleyin ve suyunu sıkın. Normal doz, 4 ila 5 gün boyunca birkaç küçük dozda 100 ila 150 ml'dir, bundan sonra bir ara verilmelidir. Tuz eklemeyin.

Yeşil bomba: 1 portakalın suyu, birkaç yaprak pazı, 100 ml süt ve bir tatlı kaşığı balı blenderda iyice karıştırın ve taze olarak için. Günde bir defadan fazla içmeyin.

Isırgan şurubu: 4 ila 5 yemek kaşığı kuru ısırgan otu yaprağını alın, 200 ml kaynar suya atın ve 10 dakika bekletin. Süzün, biraz bal ve 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Şurubu temiz bir cam şişede buzdolabında saklayın. Günde 1 ila 3 çay kaşığı alın.