Annesi için Somali'den Elazığ'a kilometrelerce yol aştı

Gırtlak kanseri annesini tedavi ettirmek için kilometrelerce yol aştı, Türkçe öğrendi...

Somali'de ailesiyle beraber yaşayan Asıo Ahmed Nur (32), gırtlak kanserine yakalanan annesi Dahabo Abdullahı Arab'ı (64), tedavi ettirmek için 2,5 yıl önce 6 bin 236 kilometre yolu aşarak Elazığ'a geldi.

Annesinin tedavisi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde devam ederken, her zaman tercüman bulamayınca iletişim kurmakta zorlanmaya başladı. Asıo bu durum üzerine, Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu kişilere yönelik hazırlanan Türkçe kursuna başladı. Vakit buldukça kursa giden Asıo, Türkçe öğrenmek için sıkı çalışıyor.

Babası vefat eden, 3 kardeşini de ülkesinde bırakan Asıo, İngiltere'de yaşayan teyzesinin gönderdiği para ile geçimlerini sağlarken, Türkçe'yi öğrenmeyi çok istediği için ders saatlerini kaçırmıyor aynı zamanda gün içerisinde de annesiyle ilgileniyor.

Asıo Ahmed Nur, ''Somali'den annemin tedavisi için geldim. Annem hasta, boğaz kanseri oldu. Türkçe öğreniyorum ve çok istiyorum. Hastaneye gidiyorum tercüman lazım ama tercüman yok" dedi.

''TÜRKÇE BİLMİYOR, BİLMEDİĞİ İÇİN DE BÜYÜK SIKINTILAR YAŞIYOR''

Usta öğretici Berivan Akbaba, Asıo'nun Türkçe bilmediği için problem yaşadığını ifade ederken, "Somali'den gelmiş yabancı uyruklu bir arkadaş. Tedavi amaçlı Somali'den kalkıp Elazığ'a gelmiş, 2,5 yıldır burada. Annesi gırtlak kanseri olduğu için tedaviye gelmişler. Türkçe öğrenmek istemesindeki en büyük sebep ise annesini hastaneye getir götür yaptığı için.

Türkçe bilmiyor, bilmediği için de büyük sıkıntılar yaşıyor. Kendini anlatamıyor, ifade edemiyor. Böyle olduğu için de bu kursa başvuru yapıp, Türkçe öğrenmek istiyor. Başlangıca göre çok iyi hatta.

Kendini en azından ifade etmeye başladı. Biz burada Türkçe eğitimini veriyoruz. Sadece okuma ve yazmadan ziyade günlük hayatta da kendini ifade edebileceği her şeye değinmeye çalışıyoruz. Onu da Halk Eğitimin açmış olduğu kurslar vesilesiyle yapıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Akbaba, Asıo'nun diğer 3 kardeşinin Somali'de kaldığını belirtirken, ''4 kardeşi olduğunu, annesinin kanser hastası olduğunu ve babasının olmadığını belirtiyor bize. Oradaki maddi durumu çok iyi değil, teyzesi maddi anlamda yardımcı olmaya çalışıyor. Yine arkadaşımıza yardımcı olmak isteyen hayırseverlerimiz varsa da kendisine yardımcı olmalarını çok isteriz.

Kendisinin buradaki tek geçim kaynağı tedavilerini üstlendiği teyzesi ona yardımcı oluyor ve İngiltere'den göndermiş olduğu aylık para dışında herhangi bir gelirleri söz konusu değil. Kendisi evin en büyüğü, diğer 3 kardeşi evli, hepsi Somali'de. O ve annesi tek şu an Türkiye'de yaşıyor. Böyle olunca da haliyle sıkıntıları da fazla oluyor" dedi.