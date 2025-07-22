Arjinin ne işe yarar? Arjinin içeren besinler nelerdir?

Vücut sağlığı için önemli amino asitlerden biri olan arjinin, bağışıklık sisteminden kas gelişimine kadar birçok hayati işlevde rol oynar.

Özellikle sporcuların ve sağlıklı yaşamı benimseyenlerin yakından takip ettiği bu madde, doğal yollarla da besinlerden alınabilir.

Peki arjinin tam olarak ne işe yarar? Arjinin içeren besinler nelerdir? İşte detaylar...

Arjinin ne işe yarar?

Arjinin, vücutta nitrik oksit üretimini artırarak damarların genişlemesini sağlar. Bu durum kan akışını düzenler ve kalp sağlığına olumlu katkı sunar. Aynı zamanda: Kas gelişimini destekler Yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur Bağışıklık sistemini güçlendirir Erkeklerde sperm kalitesini artırabilir Kan basıncının dengelenmesine katkı sağlar

Arjinin içeren besinler nelerdir?

Arjinin, çeşitli hayvansal ve bitkisel kaynaklarda doğal olarak bulunur. İşte arjinin bakımından zengin besinler:

- Kırmızı et (özellikle dana ve kuzu eti)

- Tavuk ve hindi eti

- Süt ve süt ürünleri

- Yumurta

- Balık (özellikle ton balığı ve somon)

- Kabak çekirdeği

- Fındık, badem ve ceviz gibi kuruyemişler

- Soya ve soya ürünleri

- Mercimek ve nohut gibi baklagiller