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    Aşı yaptırmayan Işıl hemşire hayatını kaybetti

    İzmit'te görevli hemşire Işıl Dalgın, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Işıl hemşirenin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 05:10
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 05:18
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    Aşı yaptırmayan Işıl hemşire hayatını kaybetti

    İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Işıl Dalgın, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı.

    Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Işıl Dalgın, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatırıldı.

    15 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

    Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Işıl hemşire bugün öğleden sonra hayatını kaybetti.

    Aşı yaptırmayan Işıl hemşire hayatını kaybetti #1

    YENİ ANNE OLMUŞTU

    10 aylık bir bebeği olan hemşirenin, koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

    ACI HABERİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DUYURDU

    Işıl hemşirenin hayatını kaybettiği haberini Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan sosyal medya hesabından duyurdu.

    Yaptığı açıklamada başsağlığı dileyen Pehlevan, “Değerli çalışma arkadaşımız, Seka Devlet Hastanesi eski sorumlu hemşiremiz Işıl Dalgın’ı kaybettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

    Aşı yaptırmayan Işıl hemşire hayatını kaybetti #2

     

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