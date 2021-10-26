Ayak kokusuna ne iyi gelir, nasıl geçer? Ayak kokusundan kurtulmanın yolları

Ayak kokusuna ne iyi gelir, nasıl geçer? Ayak kokusundan kurtulmanın yolları

Ayak kokusu herkesi rahatsız eden ve günlük hayatı etkileyen bir durumdur. Temizliğe önem verenler ise "Ayak kokusuna ne iyi gelir, nasıl geçer?" sorusunu araştırmaya başladı.

Ayak kokusu çok sık görülen ve birçok kişinin muzdarip olduğu bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayak kokusunun birden fazla sebebi olmakla beraber koku hem kişiyi hem de çevresini rahatsız etmektedir.

Ayak kokusundan kurtulmanın birçok yöntemi var ancak uygulanan yöntemler her zaman işe yaramayabilir.

Bazı durumlarda ayak kokusunu ciddiye almak ve bir cildiye doktoruna başvurmak gereklidir.

Peki, Ayak kokusuna ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte ayak kokusundan kurtulmanın bazı yolları...

AYAK KOKUSUNA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

Ayak kokusunun birden fazla sebebi vardır ancak en fazla bilineni ise ayağın ayakkabı içerisinde terlemesi ve terin ayakta kurumasıdır.

Terleyen ayak bir süre sonra bakteri oluşumuna neden olur ve bu durum beraberinde kokuyu getirir.

Bunun dışında; stres, alkol, uyuşturucu kullanımı, hormonal değişiklikler, menopoz ve bazı ilaçlar ayak kokusuna neden olabilir.

Ayak kokusundan kurtulmak için denenmesi gereken bazı yöntemler ise şu şekilde;

1. Ayaklarınız çok terliyorsa çoraplarınızı sık sık değiştirin. Eğer dışarıdaysanız uygun bir yere geçip çoraplarınızı değiştirebilirsiniz. Bu durum ayak kokusunu minimum seviyeye indirecektir.

2. Ayaklarınızın terlemesini önlemek için sık sık yıkayın. Ayaklarınızı her eve geldiğinizde yıkarsanız, bu durum kokunun bir süre sonra azalmasına neden olacaktır.

Özellikle yaz aylarında ayaklar çok sık terler. Bunu önlemek için soğuk su ve sabunla sık sık yıkamanız gerekmektedir.

3. Ayak kokusundan kurtulmanın bir diğer yoluysa doğru çorap seçimidir. Pamuklu çoraplar kullanmak ve ayakkabının hava almasını sağlamak, bu sorundan kurtulmanız için destekleyici olacaktır.

4. Ayaklarınızı sık sık temizleyin. Çünkü topuklarda oluşan ölü deriler, ayak kokusuna davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca evdeyken çorap giymek yerine ayaklarınızı çıplak bırakın. Bu ayakların havalanmasına yardımcı olacaktır.

5. Doğru çorap kullanımı dışında ayakabıyı doğru kullanmakta oldukça önemlidir. Ayakkabılarınızı sık sık değiştirin. Bir ayakkabıyı değiştirmeden aylarca kullanmak doğru değildir. Ancak böyle bir fırsatınız yoksa kullandığınız ayakkabıyı sık sık yıkayın.

AYAK KOKUSUNA İYİ GELEN DOĞAL ÜRÜNLER

SİRKE

ÇAY

PUDRA

LAVANTA YAĞI