Az yiyen çocuklarda gözden kaçan gerçek

Bazı çocuklar gün boyunca neredeyse yok denecek kadar az yer, ana öğünlerde ise birkaç lokmayla yetinir. Bu durum ailelerde çoğu zaman “yetersiz beslenme” kaygısını tetikler.

Oysa çocuk sağlığı ve beslenme uzmanlarına göre önemli olan yalnızca tüketilen miktar değil; çocuğun büyüme hızı, enerji düzeyi ve genel gelişiminin bu beslenmeye nasıl karşılık verdiğidir.

HER AZ YİYEN ÇOCUK YETERSİZ BESLENMİYOR

Çocuklarda iştah; büyüme hızı, hareketlilik ve metabolizmaya göre değişir. Özellikle büyümenin yavaşladığı dönemlerde iştahın düşmesi beklenen bir durumdur. Enerjik olan, kendi büyüme eğrisinde ilerleyen ve genel sağlık durumu iyi olan çocuklarda bu tablo çoğu zaman normal kabul edilir.

YEMEK DEĞİL İLİŞKİ SORUNU

Yemek yememe davranışının arkasında çoğu zaman iştahsızlıktan çok, yemekle kurulan ilişki vardır. Sürekli hatırlatma, zorla yedirme ya da ödül-ceza dengesiyle kurulan sofralar çocuğun doğal açlık ve tokluk sinyallerini bastırır. Bu durum zamanla yemeğe karşı direnci artırır ve süreç bir güç mücadelesine dönüşebilir.

AZ YİYOR AMA İHTİYACINI KARŞILIYOR OLABİLİR

Her çocuğun enerji ihtiyacı aynı değildir. Daha az hareket eden ya da daha yavaş metabolizmaya sahip çocuklar küçük porsiyonlarla doyabilir. Gün içinde tüketilen süt, meyve ya da atıştırmalıklar da toplam enerji alımını etkilediği için ana öğünde az yemek tek başına yetersizlik göstergesi olarak değerlendirilmez.

VİTAMİN VE MİNERAL DENGESİ NASIL ANLAŞILIR

Az yemek tek başına eksiklik anlamına gelmez; belirleyici olan çeşitliliktir. Farklı besin gruplarından az da olsa tüketen çocuklar genellikle temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ancak beslenmenin tek tipe kayması durumunda zamanla vitamin ve mineral eksikliği riski artabilir.

NE ZAMAN UZMAN DESTEĞİ GEREKİR

Bazı durumlarda tabloyu daha dikkatli değerlendirmek gerekir. Büyüme hızında belirgin bir yavaşlama olması, çocuğun sürekli halsiz görünmesi, dikkat çeken solgunluk ya da yemek reddinin giderek artması, profesyonel destek ihtiyacına işaret edebilir. Bu noktada çocuk doktoru ve gerekirse beslenme uzmanı sürece dahil edilmelidir.

DOĞRU YAKLAŞIM BASKIYI DEĞİL DENGEYİ KURMAK

Yemek süreci bir mücadeleye dönüştüğünde sorun derinleşir. Daha sağlıklı bir yaklaşım için düzenli öğün sunmak, aileyle birlikte sofraya oturmak ve çocuğa zorlamadan seçenekler sunmak önem taşır. Açlık hissine alan tanımak ise bu sürecin en kritik parçalarından biridir. Sağlıklı bir çocuk, ihtiyaç duyduğunda yemeyi tamamen reddetmez.