Bakan Işıkhan duyurdu! 13 ilaç bedeli ödenecekler listesine alındı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacın “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine” alındığını duyurdu.

ensonhaber.com

"Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" genişletiliyor..

11'i yerli üretim olmak üzere toplam 13 ilaç daha listeye eklendi.

Haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından duyurdu.

İlaçların hastalara şifa olmasını dileyen Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

13 ilaç daha geri ödeme listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.



İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar

2 adet kanser ilacı

1 adet acil antihipertansif

2 adet antibiyotik

2 adet romatolojik hastalık ilacı

1 adet antiromatizmal

1 adet psikiyatri ilacı

1 adet astım ilacı

1 adet KOAH ilacı

1 adet antibaktiyel

1 adet antiviral