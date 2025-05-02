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Bakan Memişoğlu duyurdu: 2 bin 239 hekim atanacak

Bakan Memişoğlu duyurdu: 2 bin 239 hekim atanacak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim atamasının yapılacağını açıkladı.