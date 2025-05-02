Bakan Memişoğlu duyurdu: 2 bin 239 hekim atanacak

Haber Merkezi
Binlerce sağlık çalışanının ve adayların beklediği açıklama geldi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını açıkladı.
BAKANLIĞIN SAYFASINI PAYLAŞTI
Bakan Memişoğlu, "1566’sı uzman tabip, 673’ü tabip olmak üzere hekim atamaları için münhal kadrolar yayımlandı. Detaylara 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinden ulaşılabilir. Atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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