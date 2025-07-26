Bamya suyunun faydası şaşırtı! Duyan suya atıyor...

Yemekte "bamya" var cümlesi, pek çoğumuzun hoşuna gitmez.

Oldukça faydalı bir sebze olmasının yanı sıra, bamyayı sevenlerin sayısı çok azdır.

Ancak bamya bu sefer lezzeti ile değil zayıflatıcı özelliği ile gündemde.

Son dönemlerde bamyanın sadece yemek olarak değil, suyu tüketilerek de kilo kontrolüne destek olabileceği konuşuluyor.

İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirimi düzenleyen bamya, uzun süre tokluk hissi vererek gereksiz atıştırmaların önüne geçebiliyor.

Üstelik kan şekerini dengelemesiyle ani açlık krizlerini de azaltıyor.

İşte bamya suyunun inanılmaz faydaları...

BAMYA SUYU ZAYIFLATIR MI

Bamyaların sap ve uç kısımlarını temizleyin. Yıkadıktan sonra bamyaları ortadan ikiye bölün.

Bir su bardağı suyun içine bamyaları koyun. Üzerini kapatarak bir gece buzdolabında bekletin.

Ertesi sabah süzerek bamya suyunu aç karnına için.

Bamya suyu, içerdiği yüksek diyet lifi sayesinde sindirim sisteminin düzenlenmesine katkıda bulunur.

Lifli gıdalar midede daha uzun süre kalarak tokluk hissini artırır ve bu sayede gün içinde daha az yemek tüketilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu içeceği mucizevi bir zayıflama yöntemi olarak görmek doğru değildir.