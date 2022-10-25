Bazı renkleri kör edici mi buluyorsunuz? İşte kataraktı gösteren 7 belirti...

Katarakt ne ilaçla tedavi edilebilir ne de göz egzersizleri ve optik cihazlar yardımcı olabilir, etkili olan tek tedavi ameliyattır. İşte kataraktı gösteren 7 işaret.

Katarakt, göz merceğinin retinada keskin bir görüntü oluşmasını önleyecek ölçüde bulanıklaşması ve grileşmesi anlamına gelir. Hastalığın erken evrelerinde sisli camdan ve daha sonra giderek kirlenen camdan bakmaya benzer. Bulanık görme, okumayı, renklerin tonunun algısını değiştirmeyi, çevrediklerin yüz ifadelerini algılamayı zorlaştırır.

Göz merceği, göz küresinin içinde, doğrudan irisin arkasında bulunur. Görevi, göz bebeğinden akan ışığı göz küresinin arkasındaki retinaya toplamak, odaklamaktır.

Göz merceğinin ortası kalın ve kenarları dardır ve sağlıklı genç bir insanda tamamen berrak ve şeffaftır. Göz merceği öncelikle su ve protein liflerinden oluşur. Protein lifleri, merceğin ışığı bozucu etkiler olmadan iletmesine izin verecek şekilde kesin bir sırayla düzenlenmiştir.

Tek etkili tedavi cerrahi

Göz merceği yaşla birlikte giderek yıpranır. Yaklaşık 40 yaşından itibaren tüm insanlar daha önce hem uzağı hem de yakını gözlüksüz iyi görebilrken, daha sonra okuma gözlüğüne ihtiyaç duyabilir. Lensin az çok yıpranması yaşlanmanın doğal bir parçasıdır.

Lens değişiklikleri genellikle yavaş gelişir. Başlangıçta, görmeyi çok az etkiler, ancak hastalık tamamen geliştiğinde, görme etkilenir. Tedavi edilmezse göz ağrılı hale gelebilir ve ışıktan çok fazla etkilenir. Grileşmiş, yıpranmış lensin bir sonucu olarak göz tansiyonu yükselebilir ve göz geri dönüşü olmayan hasara uğrayabilir.

Görme bozukluğu normal yaşamı etkiliyorsa, cerrahi bir çözüm düşünülmelidir. Katarakt için tek etkili tedavi cerrahidir.

Kataraktı gösteren 7 belirti

Katarakt, bir göz kazası veya gözleri veya vücudu etkileyen başka bir genel hastalıktan (örn. şeker hastalığı) kaynaklanmadıkça genellikle yavaş ve ağrısız bir şekilde gelişir. İlk başta lensin bulanıklaşması sadece küçük noktalar şeklinde ortaya çıkar ve genellikle şikayetlere neden olmaz, ancak zamanla giderek daha geniş bir alanı etkiler ve görme bozulmaya başlar.

Katarakt belirtileri aşağıdaki gibidir:

1. Bulutlu görme

Katarakt ilk evrelerinde görmeyi önemli ölçüde etkilemez. Hastalığın başlangıcında, ilk başta görüş biraz bulanıklaşır. Özellikle düşük ışıkta her şey bulanık görünür. Bununla birlikte, görme bozukluğu genellikle zamanla artar. Dünya bulutlu, loş, kasvetli görünebilir.

2. Gece görüş bozukluğu

Katarakt gece görüşünü etkiler ve gece sürüş gibi bazı aktiviteleri zorlaştırır. Bu konuda yapılan bir araştırma, katarakt tedavisinin araba kazası riskini büyük oranda azalttığını ortaya koydu. Bu yüzden gece görüş bozukluğunuzun teşhis edilmemiş bir katarakttan kaynaklandığından şüpheleniyorsanız, direksiyona geçmeyin ve en kısa zamanda bir göz doktoruna görünün.

3. Parlak ışıkların göz kamaştırması

Işığa duyarlılık da kataraktın yaygın bir belirtisidir. Işığa karşı bu tür hassasiyet kataraktın habercisidir ve parlak ışığa maruz kaldığınızda bir parlama yaşarsanız katarakt belirtisi olabilir. Parlak güneş ışığı da gözlerinizi eskisinden çok daha fazla rahatsız edebilir.

4. Haleler ve halkalar

Katarakt sonucu göz merceğinin bulanıklaşması, gözde ışık sapmasına neden olabilir. Bunun sonucunda ışık kaynaklarının etrafında haleler ve halkalar görebilirsiniz. Sokak lambaları ve farlar tuhaf görünebilir. Yine bu, geceleri görmeyi zorlaştırır ve sürüşü tehlikeli hale getirebilir.

5. Gözlüğün veya lenslerin sık sık değişmesi

Yalnızca bir yıl sonra daha güçlü kontakt lens veya gözlüklere ihtiyacınız varsa, bunun arkasında katarakt olması olasıdır. Belli bir yaştan sonra lens yıpranmasının neden olduğu görme bozukluğu gözlükle düzeltilemez, bu noktada kesinlikle katarakt ameliyatı gereklidir.

6. Renkleri daha soluk görmek

Katarakt ilerledikçe, lens sarıya veya kahverengiye dönebilir. Sonuç olarak, göze gelen tüm ışığın sarı bir tonu vardır, yani beyinde oluşan görüntü, güneş gözlüğü takmak gibidir. Renkler giderek daha donuk ve soluk hale gelir. Katarakt ameliyatından sonra sadece görme keskinliğinizi kazanmakla kalmaz, dünyayı yeniden renkli görebilirsiniz.

7. Bozulma ve çift görme

Bu iki belirti, katarakt ileri bir durumdayken yaşanır. Bu durumda nesnelerin şekilleri bozuk görünebilir. Bununla birlikte, bir gözünüzü kapatsanız bile kaybolmayan çift görme de yaşayabilirsiniz.