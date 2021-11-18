Boğaz ağrılarını hafifletmenin 6 doğal yolu

Kış mevsiminde yaygın olarak yaşadığınız boğaz ağrıları ve öksürük krizlerinizi hafifletmeye yarayacak doğal ilaçları öğrenmeye ne dersiniz?

Kış mevsimi geldi ve biz onu her ne kadar rahat ve rahatlatıcı şeyler için sevsek de, boğaz ağrısı ve diğer birçok alerji de dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Buna ek olarak, artan hava kirliliğiyle birlikte daha fazla semptom gözlemleniyor.

Çoğunuz son birkaç hafta içinde boğaz ağrısı yaşamış olabilirsiniz. Ve ne yazık ki, bu tür sorunların özellikle en yaygın olduğu mevsimdeyiz. Böyle durumlarda ilk sarıldığınız ilaçlar şuruplar ve pastiller oluyorsa, boğaz ağrısını dindiren ve iyileştirme etkileri olan doğal yöntemlerle tanışma vaktiniz gelmiş olabilir. İşte, o doğal yöntemlerden bazıları;

1. KARANFİL

Karanfil, boğaz ağrısını yatıştırmak için en çok tercih edilen ev ilaçlarından biridir. Bir parça karanfil ve biraz kaya tuzu alın ve birlikte tüketin. Bu, her türlü boğaz ağrısından kısa sürede kurtulmanıza yardımcı olacaktır, çünkü kombinasyon iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

2. MEYAN KÖKÜ

Meyan kökü çiğnemek, özellikle kış mevsiminde boğaz ağrısıyla baş etmenin bir başka iyi yoludur. Meyan kökü kullanarak da çay yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kaynar suya birkaç dal eklemek. Birkaç dakika sonra çayı süzün ve biraz bal ekleyin.

3. SİYAH KAKULE

Hafifi tütsü aromasıyla yemeklere lezzet katan siyah kakule, boğaz ağrınız için harikalar yaratabilir. Antioksidanlar açısından zengindir ve kış mevsiminde hem kuru öksürük hem de boğazla ilgili diğer sorunlarla mücadeleye yardımcı olabilir. Yani, elinizin altında ne tutmanız gerektiğini biliyorsunuz.

4. BAL VE ZENCEFİL

Zencefil ve bal ile sıcak su içmek öksürükleri yatıştırmada etkilidir. Eğer bunun için çok vaktiniz yoksa zencefil ve bal içeren boğaz kapsüllerinden satın alabilirsiniz. Ancak, bu ikisini aynı anda almanız çok önemlidir.

5. ILIK SU İÇMEK

Hidrasyon boğaz ağrısı ile başa çıkmanın anahtarıdır. Kış mevsiminde su tüketimimiz ciddi oranda düşse de, boğazın nemli kalması için ılık su içmeye devam etmemiz önemlidir. Bu, boğaz enfeksiyonlarından korunmaya yardımcı olur ve aynı zamanda, böyle bir sorun olması durumunda onu rahatlatır.

6. PAPATYA ÇAYI

Papatya bitkisinin tek başına enfeksiyonlarla savaşacak kadar güçlü olduğunu biliyor muydunuz? Burada en önemli nokta sadece tek bardak papatya çayıyla yetinmemeniz. Demlediğiniz kaba sürekli sıcak su ekleyerek, aynı detoks suyu mantığıyla, gün boyunca sıvı alımını bu şekilde gerçekleştirin. Papatya çayının iyileştirici etkisine inanamayacksınız.