Bu virüs ıslak mayodan bulaşıyor; tatili zehir ediyor! Hemen değiştirin...

Yazın kavurucu sıcaklarında denize veya havuza girip serinlemek hepimizin vazgeçilmezi. Ancak deniz keyfi sonrası ıslak mayo ile oturmak, farkında olmadan sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilir.

Plajda, şezlongda ya da sahil kafelerinde, üzeriniz kurumadan geçirdiğiniz birkaç dakika bile bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Çoğu kişi tarafından önemsiz gibi görülen bu durum, özellikle kadınlarda ve çocuklarda çok daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Uzmanlar, “Islak mayo ile oturmak sadece konforsuzluk değil, enfeksiyonların da en büyük nedenlerinden biridir” diyerek uyarıyor.

İşte tahmin edilemeyen zararları...

HEMEN DEĞİŞTİRİN

Islak mayo, nemli ve sıcak ortamda bakteri ve mantarların çoğalması için ideal koşulları oluşturur.

Özellikle klorlu suya maruz kalmış mayolar, cilt florasını bozarak enfeksiyonlara davetiye çıkarır.

Islak mayo ile oturmak, vajinal flora dengesini bozarak mantar oluşumuna zemin hazırlar. Bu durum; akıntı, kaşıntı, yanma ve kötü koku gibi belirtilerle kendini gösterir.

Uzmanlara göre, deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra en geç 5-10 dakika içinde kuru mayo ya da bikini ile değişim yapılmalıdır