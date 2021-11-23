Burun estetiğinin sağlık üzerindeki faydaları

Güzel bir görüntünün yanı sıra daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yapılan burun estetiklerin olumlu etkilerine gelin birlikte göz atalım!

Burun estetiği operasyonlarının en önemli faydası, hastanın rahat nefes almasını sağlamaktır. Operasyon sonrasında burundan geçen hava akciğerler için en uygun kıvama gelir. Bu durum, rahat ve sağlıklı nefes almayı da beraberinde getirir.

Burun estetiğinde, doğru işlem yapıldığında sadece estetik görünüm açısından değil, sağlık açısından da olumlu sonuçlar elde etmek mümkündür. Önemsiz gibi görülen hafif bir eğriliğin bile vücudunuzda birçok işleyişi olumsuz yönde etkilediğini biliyor muydunuz?

BURUN ESTETİĞİ KOKU ALMA DUYUSUNU İYİLEŞTİRİR

Burun ameliyatı ile birlikte hava akımı sağlanır. Burnun işlevlerini en ideal şekilde yerine getirmesi koku duyunuzun da iyileşmesini sağlar. Operasyonun koku almada önemli bir etkisi olur. Ayrıca burun estetiği üst solunum yolu enfeksiyonlarını da azaltır. Burun tıkanıklığı ve rahat nefes alınmaması durumunda hasta ağızdan nefes alır. Ağızdan nefes almak, kulakları olumsuz etkiler. Burun ameliyatı sonrası burnun iç kısmı düzelir ve üst solumun yolu enfeksiyonlarının oranı azalır.

Burun estetiğinin sağlığa faydaları şöyle sıralanabilir:

- Kişinin rahat nefes alabilmesi,

- Koku alma duyusunda iyileşme,

- Üst solunum yolu enfeksiyonlarında azalma,

- Seste ve konuşmada düzelme,

- Horlama şikayetlerinin azalması ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin artması,

- Fiziksel performansın artması.

SESTE VE KONUŞMADA DÜZELMEYE ETKİSİ VAR

Seste ve konuşmada düzelmeye de etkisi var burun estetiğinin. Burun tıkanıklığı nedeniyle genizden konuşma olarak bilinene durum meydana gelir. Kişi zor konuşuyormuş hissi uyanır ve ağızdan havanın yeterince ıslanamaması nedeniyle ses tellerinde tahriş olur. Rinoplasti sonra bu durum ortadan kalkar.

Rahat nefes almaya bağlı olarak hastanın horlaması azalır ve uyku kalitesinde artış olur. İyi uyku sayesinde yaşam kalitesi artar. Kaliteli uyku hem ruhsal hem de bedensel sağlığımız için gereklidir. Rahat nefes alamayan kişiler uyku sırasında sık sık uyanır. Bu durum da uyku kalitesinin bozulmasına sebep olur. Operasyon sonrasında nefes alma problemlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte hastanın uyku kalitesinin artmasına bağlı olarak yaşam kalitesi de artar.

Fiziksel performans sırasında doğru alınamayan nefes çabuk yorulmaya neden olur. Rahat nefes alınması ile birlikte egzersizler kolaylaşır ve egzersizden verim alınır. Ve en önemlisi de kişilerin özgüven sorununu ortadan kaldırır. Burnun yamuk olması nedeniyle yaşanan özgüven sorunları ortadan kalkar ve sosyal hayatta daha başarılı hissedilir.