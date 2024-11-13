İHA

Sağlıkta ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, paketli gıda tüketimi, son dönemde yoğun talep olan Dubai çikolatası ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşılara ilişkin de konuşan Prof. Dr. Karatay, “Grip her zaman olur, zaman zaman yoğun olur. Direncimizi güçlü tuttuğumuz sürece hastalanmayız. Grip virüslerinin aşısı olmaz. Çocuklukta yapılan aşılara bir şey demiyorum, onlar hakikaten salgınları önlemiştir ama grip aşısı eğer her sene yapılıyorsa o halde aşı aşı değil demektir çünkü bu aşı diye hazırladıkları sıvılar 3 sene önceki virüslere ait.

Çok büyük yan etkileri oldu, oto immün hastalıklar, covid aşısından sonra kanserler, zona, cilt hastalıkları, otizm çok arttı. Pıhtılar, ani ölümler, felçler çok fazla arttı, gençlerde bile hiç görmediğimiz kalp krizini görmeye başladık. Çok yeni bir çalışma geldi, dün okudum. Diyor ki ‘HPV aşılarının yaptığı bütün yan etkiler bugün Covid'in yaptığı yan etkilerin aynısıdır' deniyor." şeklinde konuştu.

"DUBAİ ÇİKOLATASI, ENDÜSTRİNİN HALKIMIZI ZEHİRLEMESİNİN ÇOK GÜZEL BİR KANITI"

Son dönemde Dubai çikolatasının yoğun talep görmesiyle ilgili de konuşan Karatay, "Bunlar halkımızı zehirliyor diye düşünüyorum. Endüstrinin halkımızı zehirlemesinin çok güzel bir kanıtıdır. Biz hiçbir zaman hazır gıda yemeyiz, hiçbir zaman pakete girmiş gıda yemeyiz hepsi zehir, hazırlanmış, pakete girmiş hiçbir şey sağlıklı değildir, bütün hastalıkların temelinde o yatmaktadır. Griplerin, salgınların da artmasının sebebinde hazır gıdalar yatmaktadır.

Yaz sebzeleri kışın yenmeyecek. Kışın en çok lahana ve de kış sebzelerinden yapılmış turşular, ev turşuları, yoğurdu, sirkesi çok önemli. Vücudunuzu alkali yaparsanız hiçbir salgın yerleşmez. Türkiye‘de bütün insanların vücudu asit, bir de bağırsaklarının çok iyi çalışması lazım. Soğuk sıkım zeytinyağının ilaç olarak içilmesi lazım. Kağıt maskelerin korumadığı biliniyor.” diye konuştu.

"DOĞRU KONUŞUYORUM, DOĞRU EĞİLMEZ"

Kış aylarında dikkat edilmesi gerekenler konusunda da tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Karatay, sözlerine şöyle devam etti: