Cevdet Yılmaz: Mücadelemiz, bağımlılığı başlamadan önlemektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2025 yılının ilk 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Cevdet Yılmaz burada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bağımlılık risk haritalaması ve bu alanda yürüttükleri faaliyetler konusunda kurulu bilgilendirecek sunumlar gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yılmaz, toplantıda ayrıca 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik eylem planları çerçevesinde kurumların yürüttüğü çalışmaların ele alınacağını söyledi.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SOKAKLARDA ETKİN ŞEKİLDE SÜRMEKTEDİR"

Cevdet Yılmaz, 2019'dan bu yana alınan 91 kurul kararının yüzde 88'inin başarıyla hayata geçirildiğini belirterek, kurumların sahada yürüttüğü çalışmalara ilişkin de şunları söyledi:

Uyuşturucu arzıyla etkili mücadele için ilgili kurumların organizasyon ve personel yapısı güçlendirilerek, bilgi ve kapasiteleri artırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları kurulmuştur. İçişleri Bakanlığımız, 'narkotim' ekipleriyle uyuşturucuyla mücadeleyi sokaklarda etkin bir şekilde sürdürmektedir.

"137 BİNDEN FAZLA METRUK BİNANIN YÜZDE 88'İ KONTROL ALTINDA"

Ayrıca, UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) mobil uygulaması ve WhatsApp ihbar hattı gibi kanallarla vatandaşlarımızın da bağımlılıkla mücadelemize ihbarlarıyla destek vermesi kolaylaştırılmıştır. Uyuşturucu kullanımı ve satışı riskine karşı 137 binden fazla metruk binanın yüzde 88'inin yıkım ve restorasyon gibi tedbirlerle kontrol altına alınması sağlanmıştır.

"TÜM GÜMRÜKLERİMİZ GÜÇLENDİRİLMİŞTİR"

Ticaret Bakanlığımız, uyuşturucu ve kaçak tütünün ülkemize girişini engellemek amacıyla tüm gümrüklerimizi; teknik donanım, personel, dedektör köpekler ve yapay zeka destekli sistemlerle güçlendirmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından arındırma, merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerimiz için arsa tahsisi sağlanmaktadır. Adalet Bakanlığımız, uyuşturucuyla mücadele kapsamında mevzuatı, denetimli serbestlik sistemini ve cezaevlerindeki rehabilitasyon programlarını bütüncül bir yaklaşımla güçlendirmektedir.

"iHTİYAÇ DUYULAN PROFESYONEL DESTEĞE 7/24 ULAŞABİLİRLER"

Bu stratejinin en somut örneği ise Adana'da ceza infaz kurumunda faaliyete geçen ve ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenen yeni rehabilitasyon merkezi modelidir. Sağlık Bakanlığı'mızın çalışmaları neticesinde, ülke genelinde sigara bırakma polikliniği sayısı 672'ye yükselirken, başlatılan 'Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir' kampanyasıyla da poliklinik başvurularında yüzde 85'lik rekor bir artış sağlanmıştır. Vatandaşlarımız, ister tütün için ALO 171'i, isterlerse uyuşturucuyla mücadele için ALO 191'i arayarak, her türlü bağımlılıktan kurtulmak amacıyla ihtiyaç duydukları profesyonel desteğe 7 gün 24 saat ücretsiz ulaşabilirler.

"TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA İLİŞKİN DENETİM YAPILMAKTADIR"

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı' ile okullarda geniş kapsamlı farkındalık çalışmaları yürüttüklerini, risk altındaki çocuklar için de 'Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı' ile erken ve etkin adımlar atıldığını kaydetti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, planladığı saha araştırmalarının yanı sıra kurs, spor ve farkındalık faaliyetleriyle de gençleri bağımlılıktan korumaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, hem tütün mamullerinin test ve analizini yapmakta hem de tütün ve alkollü içkilerin satışına ilişkin yasal mevzuata uyulup uyulmadığını denetlemektedir.

"TEDAVİNİN HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR OLMASI SAĞLANMIŞTIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız, bir yandan yurt geneli önleyici bilgilendirme faaliyetleri yürütürken, diğer yandan da tedavi sürecini tamamlayan bireylerin sosyal uyum programlarıyla hayata yeniden tutunmalarını desteklemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mız, bağımlılık tedavisine erişimi kolaylaştıran, kapsayıcı mevzuat düzenlemeleri yaparak tedavinin her vatandaşımız için ulaşılabilir olmasını sağlamıştır.

"MANEVİ DESTEK PROGRAMLARI YÜRÜTÜLMEKTE"

Diyanet İşleri Başkanlığı'mız, bağımlılık yapıcı madde kullanımını önlemeye yönelik farkındalık çalışmalarının yanı sıra bağımlılık tedavisi görmüş kişilere yönelik manevi destek programları yürütmektedir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, yürüttüğü farkındalık çalışmaları, rehabilitasyon hizmetlerine verdiği destek, yaptığı saha araştırmaları ve yaygın gönüllü ağı ile bağımlılıkla mücadeleye çok yönlü bir sivil toplum katkısı sunmaktadır.

"YASA DIŞI VE KUMAR İLE MÜCADELEDE ÖNEMİ ÇALIŞMALAR HAYATA GEÇTİ"

RTÜK, bağımlılıkla mücadele konusunda kamu spotlarının yayınlanması gibi farkındalık artırıcı iletişim çalışmalarının yanı sıra alkol, tütün, uyuşturucu ve kumarı özendiren yayınlara karşı da kararlılıkla idari yaptırım uygulamaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız ve BTK, güvenli internet paketi uygulamasının yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar ile mücadelede önemli çalışmaları hayata geçirdi.

"İHTİYAÇLARA DUYARLI POLİTİKALAR TASARLIYORUZ"

Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelenin öncelikli alanlardan olduğunu kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız Mali Suçları Araştırma Kurulu olmak üzere, tüm kurumlarımızın katkısıyla bir çalışma yürütüyoruz. Sanal kumarın finansal boyutunu ve iletişim boyutu dikkate alarak, kapsamlı bir programı, eylem planını hazırlama aşamasındayız.



Kurumlarımızın oluşturduğu güç birliğiyle bağımlılıkla mücadele alanında hem bugünün gençlerini koruyor hem de gelecek nesilleri pro-aktif bir yaklaşımla koruyan yenilikçi politikalar üretiyor ve daha kolay erişilebilir tedavi imkanlarıyla güvence altına alıyoruz. İllere özgü risk faktörlerini dikkate alarak, risk analizleri yapıyor ve bu analizlerden elde edilen bilgiler ışığında hedef kitleye ve ihtiyaçlara duyarlı politikalar tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.

"TÜTÜN KULLANIMINA DA ÖNCELİKLİ BİR ALAN OLARAK ÖNEM VERİYORUZ"

Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin kamu kurumlarından sivil topluma, üniversitelerden medyaya kadar tüm paydaşların eş güdüm içinde hareket etmesini gerektiren çok boyutlu bir alan olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hükümet olarak hem önleyici hem de iyileştirici adımları kapsayan bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. İnsanımız bu bağımlılıklara müptela olmadan önce bunları tespit edip engellemek; en temel yaklaşımımız, en önemli başarı faktörüdür diye değerlendiriyoruz. Uyuşturucu, alkol, dijital oyun, yasa dışı bahis ve kumar gibi bağımlılık türleriyle kapsamlı bir mücadele yürütürken, tütün kullanımına da öncelikli bir alan olarak önem veriyoruz.

"MÜCADELEMİZİN MERKEZİNE AİLEYİ KOYUYORUZ"