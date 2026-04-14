Çorap izlerine dikkat: Asıl sebebi buymuş...

Çoraplarınızı çıkardığınızda bileklerinizde izler görüyorsanız, yalnız değilsiniz.

Çorap izleri, aslında vücudun verdiği küçük ama önemli bir sinyal olabilir.

Özellikle gün sonunda bileklerde belirginleşen bu izler çoğu zaman dar çoraplara bağlansa da, her zaman masum bir nedene işaret etmeyebilir.

Bu durum bazen dolaşım sistemiyle ilgili sorunların ya da vücutta sıvı tutulmasının habercisi olabilir.

Çorap izlerinin ne zaman normal, ne zaman dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu bilmek önem taşıyor.

Bacaklarda sıvı birikmesi, çorap izlerinin en yaygın nedenlerinden biridir.

Gün içinde uzun süre ayakta kalmak, tuzlu beslenmek veya yeterince hareket etmemek ödem oluşumunu artırabilir. Bu durumda ayak bilekleri hafif şişer ve çorap lastiğinin bastığı yerlerde belirgin izler oluşur.

Böbrekler vücuttaki sıvı ve tuz dengesini düzenler.

Eğer böbrekler yeterince iyi çalışmazsa, fazla sıvı vücuttan atılamaz ve özellikle ayak bileklerinde birikmeye başlar. Bu da hem şişlik hem de çorap izlerinin daha belirgin olmasına neden olur

Kalp, kanı yeterince güçlü pompalayamadığında vücutta sıvı birikimi oluşabilir. Bu durum özellikle günün ilerleyen saatlerinde ayak ve bileklerde şişlik olarak kendini gösterir.

Çorap izleri de bu nedenle daha belirgin hale gelir.