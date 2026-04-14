Zayıflama iğnesi fiyatları 2026: Ozempic ve Mounjaro ne kadar

Son yıllarda hem diyabet tedavisinde hem de kilo kontrolünde öne çıkan GLP-1 iğneleri, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor.

Özellikle Ozempic ve Mounjaro, etkileri ve kullanıcı deneyimleriyle en çok konuşulan markalar arasında yer alıyor.

"Zayıflama iğnesi" olarak anılan bu ilaçların fiyatları ise ülkeye, temin durumuna ve dozajına göre değişiklik gösteriyor.

2026 yılı itibarıyla güncel fiyatlar ve erişim koşulları, bu tedaviye yönelmek isteyenler için en çok araştırılan konuların başında geliyor.

Peki, zayıflama iğneleri ne kadar, kaç TL? İşte güncel fiyatları...

OZEMPIC İĞNE FİYATI 2026

Ozempic için 2026 yılı Türkiye güncel fiyatları dozlara göre büyük ölçüde benzer seviyede:

0.25 mg / 0.50 mg / 1 mg kalem: yaklaşık 9.200 – 9.800 TL

Ortalama eczane satış fiyatı: 9.261 TL

MOUNJARO İĞNE FİYATI 2026

Mounjaro için fiyatlar doza göre ciddi şekilde değişir:

2.5 mg (4 kalem): yaklaşık 10.600 TL

5 mg: yaklaşık 13.900 TL

7.5 mg – 10 mg: yaklaşık 18.800 – 21.600 TL

12.5 mg – 15 mg: yaklaşık 23.700 – 27.200 TL

*Fiyatlar sabit görünse de eczane temini, stok durumu ve kur değişimi nedeniyle küçük farklılıklar olabilir.