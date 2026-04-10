Danıştay'dan emsal olacak HPV aşısı kararı

Danıştay, HPV aşısıyla ilgili önemli bir karar verdi.

Avukat İlayda Öner, kardeşi Ada Masal Öner için 2022 yılında Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

DAVA DANIŞTAY'DA GÖRÜLDÜ

Başvuru Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilirken dava dosyası, Danıştay'da görüldü.

Danıştay 10. Dairesi, kararında "12 yıl önceki değerlendirmelerin esas alınmasının sağlık hakkına aykırılık oluşturduğunun" altını çizdi.

NTV'ye açıklama yapan Öner, hukukun bilimin gerisinde kalamayacağını ifade edip "Danıştay, bu kararıyla kız çocuklarının geleceğini bütçe hesaplamalarına değil, yaşam hakkına emanet etmiştir." dedi.

Öner, "Artık hiçbir kız çocuğunun geleceği ailesinin maddi imkanlarına terk edilmemeli." diye konuştu.

HPV AŞISI

HPV aşısı, 9 yaşından itibaren çocuklara yapılabiliyor ve ölümcül olabilen rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı da 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz aşı programının başlayacağını duyurmuştu. Aşılama programı henüz başlamadı.

3 doz HPV aşısının fiyatı 16 bin TL'nin üzerinde.