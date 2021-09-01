Aşı olmayı reddederek koronavirüse yakalanan iki yoğun bakım hastası, “Aşımızı yaptırmadık, bu süreci çok zor geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli’de yaşayan 52 yaşındaki Erhan Topalkara ve 40 yaşındaki Olcay Bıçak, sıraları gelmesine rağmen aşı olmayarak koronavirüse yakalandı.

Yoğun bakımda tedavileri devam eden iki hasta, aşı yaptırmayanlara çağrıda bulundu.

"ERTELEDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

16 gündür Servergazi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve bunun 12 gününü yoğun bakımda geçiren Erhan Topalkara, zamanı gelince hemen aşısını olacağını belirterek şöyle konuştu:

“Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelmiştim. Tatilimin ilk haftası çok iyi geçti, sonrasında Covid-19 hastalığına yakalandım. Öksürük vardı, hastalık ciğerlerime işlemiş. Şimdi aşıyı ertelediğime çok pişman oldum. Keşke bütün aşılarımı olsaydım. Yoğun bakımdayken fark ettim ne kadar zor bir durum olduğunu.

Denizli'de aşı olmayan iki hastanın pişmanlığı VİDEO



"DÜNYADAN KOPUYORSUNUZ"

Dünyadan kopuksunuz, muhtaçsınız herkese. Ama sağ olsunlar, çok iyi baktılar burada sağlık çalışanlarımız bizlere. Atlattım gibi hastalığı, biraz ciğerlerde az bir şey kaldı. Ne gerekirse yaptıracağım."





"GERİYE DÖNEBİLSEM AŞIMI HEMEN OLURDUM"

6 gündür hastanede yatarak tedavi gören Olcay Bıçak da aşının önemini daha iyi anladığını söyledi.

Pişmanlığını dile getiren Bıçak, “Hastalık süreci zor bir süreçmiş. Bana olmaz, biz genciz diye düşünüyordum. Aşı da vurulmamıştım. Ama geldiğimiz şu safhada bakıyorum ki aşı çok önemliymiş. Keşke vurulsaymışım. Tekrar bir hakkım olsa, geriye dönebilsem aşı vurulmak isterdim.” şeklinde konuştu.