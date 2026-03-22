Derin nefes almaya alışın: İşte faydaları

Derin bir nefes çekmenin aslında faydalı olduğunu pek çoğumuz bilmiyoruz.

Oysa bu minik alışkanlık oldukça işe yarıyor.

Hem ruhen, hem fiziken...

Doğru ve derin nefes almak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkiye sahip.

Sadece birkaç dakikalık bilinçli nefes egzersizi bile vücudu rahatlatabiliyor.

İşte, derin nefes almanın gerçek faydaları...

Derin nefes almak, vücuttaki stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Bu da daha sakin ve dengeli hissetmenizi sağlar.

Özellikle diyaframdan alınan nefesler, parasempatik sinir sistemini aktive ederek vücudu “rahatlama moduna” geçirir.

Nefes alışverişinin yavaşlaması, kalp atış hızını dengeler ve kalbin daha düzenli çalışmasına katkı sağlar.

Düzenli nefes egzersizleri, tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Derin nefes, akciğer kapasitesini daha verimli kullanmayı sağlar ve hücrelere daha fazla oksijen taşınmasına katkıda bulunur.

Beyne giden oksijen miktarının artması, dikkat süresini uzatır ve zihinsel berraklık sağlar.