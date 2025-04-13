Diş sıkmanın uykuya ve sağlığa zararları

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Günlük hayatın stresi, farkında olmadan birçok kişiyi gece boyunca diş sıkmaya itiyor.

Tıpta “bruksizm” olarak adlandırılan bu durum, yalnızca diş sağlığını değil, uyku kalitesini ve genel sağlığı da olumsuz etkiliyor.

Uzmanlara göre, özellikle gece uykusunda bilinçsizce gerçekleşen diş sıkma, zamanla çene ekleminde ağrı, baş ağrısı, boyun ve omuz kaslarında gerginlik gibi sorunlara yol açabiliyor.

Bununla birlikte, diş minesinin aşınması ve dişlerde çatlak oluşumu da en sık görülen etkiler arasında yer alıyor.

ÇENE KİLİTLENMESİ, EKLEMLERDEN SES GELMESİ

Şiddetli diş sıkma vakalarında oluşan streslere bağlı olarak dişlerde ve ağız içi restorasyonlarda aşınma, kırık, çatlak oluşumu gibi patolojik durumların yanı sıra çene eklem problemleri (çenenin kilitlenmesi, eklemden ses gelmesi, eklem ağrısı gibi) görülebilir.

KARE YÜZ OLUŞUMU

Aynı zamanda çiğneme kaslarının devamlı çalışmasına bağlı olarak bu kaslarda oluşan hipertrofi (büyüme) nedeniyle hastada kare yüz görünümü oluşabilir

UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bruksizm sadece fiziksel hasara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda uyku kalitesini de ciddi şekilde düşürüyor.

Uyku sırasında oluşan diş gıcırdatmaları, kişinin derin uyku evrelerine geçişini engelleyerek sabahları yorgun ve huzursuz uyanmasına neden oluyor.

Bu durum, gün içinde dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği ve genel ruh halinin bozulması gibi sonuçlar doğurabiliyor.

STRES VE KAYGI EN BÜYÜK TETİKLEYİCİLER

Diş sıkmanın en yaygın nedenleri arasında stres, kaygı ve bastırılmış duygular yer alıyor.

Psikolojik kökenli bu alışkanlık, özellikle yoğun iş temposu, duygusal baskı ya da kişisel sorunlar yaşayan bireylerde daha sık görülüyor.

STRES FAKTÖRÜ

Uzmanlar, diş sıkma alışkanlığıyla başa çıkmanın en etkili yollarından birinin, altta yatan stres faktörlerinin tespit edilip uygun yöntemlerle yönetilmesi olduğunu vurguluyor.

TEDAVİ MÜMKÜN

Bruksizm tedavisinde, stres yönetimi tekniklerinin yanı sıra gece plakları da sıkça tercih ediliyor.

Diş hekimleri tarafından özel olarak hazırlanan bu plaklar, dişlerin birbirine temasını engelleyerek hem aşınmayı önlüyor hem de çene kaslarının rahatlamasını sağlıyor.

DİŞ HEKİMİNE BAŞVURULMALI

Uzmanlar, özellikle sabahları çene ağrısı ya da baş ağrısıyla uyanan kişilerin mutlaka bir diş hekimine başvurmalarını öneriyor.

Erken teşhis, hem diş sağlığını korumada hem de yaşam kalitesini artırmada büyük önem taşıyor.

DİŞ SIKMAMAK İÇİN YAPILABİLECEKLER

1- Stresi azaltın

Meditasyon, yoga, nefes egzersizleri ve doğa yürüyüşleri gibi yöntemlerle stresi azaltmaya çalışın.

2- Gece plakları kullanın

Diş hekimi tarafından özel olarak hazırlanan gece plakları, dişlerin birbirine sürtünmesini önler.

3- Uyumadan önce rahatlama rutinleri uygulayın

Ilık bir duş almak, hafif müzik dinlemek veya bitki çayı içmek gibi rahatlatıcı alışkanlıklar geliştirin.

4- Kafein ve alkol tüketimini azaltın

Özellikle akşam saatlerinde çay, kahve ve alkol tüketimini sınırlamak, kas gerginliğini azaltabilir.

5- Dişleri bilinçli şekilde ayırmayı öğrenin

Gün içinde fark ettiğinizde çenenizi gevşek bırakmayı alışkanlık haline getirin. Dudaklar kapalı, dişler ayrı durmalı.

6- Kas gevşetici egzersizler yapın

Çene, boyun ve yüz kaslarını gevşeten egzersizler bruksizmi hafifletmeye yardımcı olabilir.

7- Psikolojik destek alın

Diş sıkmanın altında yatan kaygı, öfke veya bastırılmış duygular varsa bir psikologdan destek almak etkili olabilir.

8- Telefon ve bilgisayar kullanımına dikkat edin

Uzun süreli ekran kullanımı çene kaslarını fark etmeden germenize neden olabilir. Ekrana doğru oturduğunuzdan ve ara verdiğinizden emin olun.

9- Sakız ve sert gıdalardan kaçının

Sürekli sakız çiğnemek ya da sert yiyecekler tüketmek çene kaslarını yorar ve sıkmaya eğilimi artırabilir.

10- Düzenli uyku alışkanlığı edinin

Yeterli ve kaliteli uyku, vücudun gevşemesini sağlar ve gece diş sıkma riskini azaltır.