Diyetisyenleri bitiren tarif! Çorba gibi içiliyor, yağları şıpır şıpır eritiyor...

Yağmur Dinç

Çorbalar, yağ yakımı konusunda oldukça faydalı olabilirler, özellikle doğru malzemelerle hazırlanan çorbalar.

Yağ yakımını destekleyen çorbalar genellikle düşük kalorili, lif açısından zengin ve metabolizma hızlandırıcı özelliklere sahip malzemeler içerir.

Özellikle sebze, et veya tavuk suyu gibi sağlıklı malzemelerle hazırlanan çorbalar, doyurucu olmalarına rağmen fazla kalori içermez.

Detoks etkisi gösteren çorbalar, vücudu temizler ve metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlar, böylece daha verimli yağ yakımı gerçekleşebilir.

YAĞ ERİTEN ÇORBA

2 adet orta boy kabak

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı zerdeçal

4 su bardağı sebze suyu veya su

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

TARİF

Kabakları yıkayıp kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın.

Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısındığında soğanı ilave edip pembeleşene kadar kavurun. Ardından doğranmış sarımsakları ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.

Doğranmış kabakları tencereye ekleyin ve kimyon, pul biber ve zerdeçalı ilave edip karıştırın. Sebzelerle baharatlar iyice karıştığında, tencerenin kapağını kapatıp, 5-6 dakika kadar pişirin.

Çorbaya sebze suyu veya normal suyu ekleyin.

Karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra, ocağı kısarak 15-20 dakika kadar pişirin. Kabaklar yumuşayınca çorba hazır olacaktır.

Çorba piştikten sonra, bir blender kullanarak çorbanın pürüzsüz olmasını sağlayın. Dilerseniz çorbanın kıvamını biraz daha sıvı hale getirebilirsiniz. Bunun için biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Çorbanız artık hazır! Sıcak olarak servis edin ve afiyetle tüketin.