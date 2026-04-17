Diyette "plato" dönemi: Meğer sebebi buymuş! Eğer tartıda gram oynamıyorsa...

Diyete girdiniz ve ilk haftalarda gayet güzel kilolar verdiniz.

Diyet sürecinde ilk haftalarda gelen hızlı kilo kaybı, çoğu kişi için oldukça motive edicidir.

Ancak bir noktadan sonra tartının durması, hatta haftalar boyunca neredeyse hiç değişmemesi sık karşılaşılan bir durumdur.

İşte tam da bu aşama, "plato dönemi" olarak adlandırılır.

PLATO DÖNEMİ NEDİR

Plato dönemi, diyet ve egzersize düzenli şekilde devam edilmesine rağmen kilo kaybının geçici olarak durduğu süreçtir.

Genellikle kilo verme sürecinin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkar.

Vücut, kaybedilen kilolara uyum sağlamak için metabolizma hızını düşürür ve daha az enerji harcamaya başlar. Bu da tartıda uzun süre aynı kilonun görülmesine neden olur.

Aslında plato dönemi, vücudun kendini koruma ve yeni ağırlığına adapte olma mekanizmasının bir sonucudur.

Geçici bir süreçtir ve doğru beslenme, hareket ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle yeniden kilo kaybı sağlanabilir.

NE YAPMALISINIZ

1- Öncelikle, başlangıçta uygulanan diyet ve kalori miktarı gözden geçirilmeli; kilo kaybıyla birlikte azalan enerji ihtiyacına göre küçük düzenlemeler yapılmalıdır.

2- Günlük hareketi artırmak, egzersiz rutinine direnç çalışmaları eklemek ve protein alımını yeterli seviyede tutmak bu dönemi aşmada oldukça etkilidir.

3- Ayrıca uyku düzenine dikkat etmek ve stres seviyesini kontrol altında tutmak da vücudun yağ yakımını destekler.

4- Tartıya takılı kalmak yerine vücut ölçülerini ve genel görünümü takip etmek, motivasyonu korumaya yardımcı olur.