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Doğal akciğer temizleyici! Enfeksiyonu siliyor, nefesi kuvvetlendiriyor...

Doğal akciğer temizleyici! Enfeksiyonu siliyor, nefesi kuvvetlendiriyor... Tam da mevsimi iken bol bol ayva tüketmek, ciğer sağlığı için tavsiye ediliyor. Ayva yemek, akciğerleri temizlediğinden nefesi de güçlendiriyor.