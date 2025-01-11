Doğal akciğer temizleyici! Enfeksiyonu siliyor, nefesi kuvvetlendiriyor...

Yağmur Dinç
Meyveler, içerdiği besin ve mineraller sayesinde sağlığımıza muhteşem dokunuşlar yapar.
Düzenli meyve tüketmek, fizyolojik açıdan güçlendirir ve onarır.
Özellikle ayva, bu konuda tartışmasız meyvelerden biridir.
Düzenli ayva tüketmenin, akciğer sağlığı açısından inanılmaz etkilere sahip olduğu bilinmektedir.
TERTEMİZ YAPIYOR
Günde 1 dilim ayva yemek, akciğerdeki bakteri ve enfeksiyonun azalmasını sağlar.
Ayva, ciğerlerde biriken zararlı maddelerin vücuttan atılmasına önemli bir rol oynar.
Nefesi güçlendirmekle birlikte bağışıklık sistemini de destekleyen ayva, çay ve hoşaf olarak da tüketilebilir.