Doğanın altın reçetesi: Çuha çiçeği yağı hakkında bilmeniz gerekenler

Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan çuha yağı, günümüzde modern araştırmaların da odağı haline geldi.

İçerdiği zengin bileşenler sayesinde hem sağlık hem de kozmetik alanında geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Akşam saatlerinde açan sarı çiçekleriyle bilinen bitkinin tohumlarından elde edilen bu yağ, özellikle kadın sağlığında oldukça faydalı.

İşte çuha çiçeği yağının öne çıkan faydaları:

KADIN SAĞLIĞINDA DOĞAL DESTEK

Çuha çiçeği yağının en çok ses getirdiği alanların başında hormonal denge geliyor. Yapılan araştırmalar, bu yağın düzenli kullanımının;

Adet öncesi yaşanan sinirlilik, şişkinlik ve hassasiyet gibi belirtileri hafiflettiğini, sıcak basmaları ve gece terlemeleri gibi semptomları minimize etmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

CİLT SORUNLARINA KARŞI GÜÇLÜ BİR BARİYER

İçeriğindeki anti-inflamatuar özellikler sayesinde cildin nem bariyerini onarırken, kaşıntı ve kızarıklığı yatıştırıyor.

Hormonal dengesizliğe bağlı sivilce oluşumunu içten dışa kontrol altına alıyor ve cildin elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

KALP VE EKLEM SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Anti-enflamatuar (iltihap önleyici) gücü, çuha çiçeği yağını eklem ağrısı çekenler için de popüler bir takviye haline getirdi.

Özellikle romatoid artrit hastalarında sabah sertliğini ve eklem şişkinliğini azalttığına dair bulgular mevcut. Ayrıca, kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp damar sağlığını desteklediği ve diyabetik sinir hasarı belirtilerini hafifletebildiği belirtiliyor.

NOT: Doğal bir ürün olmasına rağmen çuha çiçeği yağının kullanımı konusunda uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananların, hamilelerin veya sara (epilepsi) geçmişi olan bireylerin bu yağı takviye olarak kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışması gerekiyor.