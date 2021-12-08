DSÖ: Aşılar, Omicron'a karşı işe yarıyor olmalı

Omicron endişelerine açıklık getiren DSÖ, aşıların etkisiz olduğuna dair söylentilerin doğru olmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni türü Omicron'la ilgili açıklama yaptı.

Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantın ilk laboratuvar testleri, Omicron'un bazı aşılardan kaçabileceğini gösteriyor.

"HİÇBİR İŞARET YOK"

DSÖ'den Mike Ryan, Omicron'un aşılardan kaçınmada diğer varyantlardan "daha iyi" olacağına dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.

Ryan, "Şiddetli hastalık ve hastaneye yatış açısından şimdiye kadar tüm varyantlara karşı etkili olduğu kanıtlanmış son derece etkili aşılarımız var. Omicron için böyle olmamasını beklemek konusunda hiçbir neden yok." diye konuştu.

OMICRON ENDİŞELERİNE AÇIKLAMA

BBC'nin haberine göre, ilk verilerin Omicron'un insanları Delta ve diğer türlerden daha fazla hasta etmediğini gösterdiğini dile getiren Ryan, "Eğer bir şey olursa, yön daha az şiddete doğrudur." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'da yapılan bir çalışma, Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı 40 kata kadar daha az etkili olabileceğini buldu.

Ancak araştırmaya öncülük eden Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nden Profesör Alex Sigal, Omicron'un aşı antikorlarından kaçma yeteneğinin "eksik" olduğunu kaydetti.