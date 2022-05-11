DSÖ: Çin'in sıfır koronavirüs stratejisi sürdürülemez

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, konuyu Çinli uzmanla görüştüklerini söyledi. Ghebreyesus, "Bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Çin, koronavirüs salgınıyla mücadelede "sıfır vaka" stratejisini benimsiyor.

Bu kapsamda Asya ülkesinde karantina ve test gibi alınan sıkı tedbirler dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in, pandeminin üstesinden gelmek için izlediği yolun "sürdürülemez" olduğu konusunda uyardı.

Çin'e uyarı: Sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sıfır koronavirüs stratejisinden söz ederken, virüsün şu anki davranışını ve gelecekte ne beklediğimizi göz önünde bulundurarak bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

"Değişim çok önemli olacak"

Ghebreyesus, "Çinli uzmanlarla bu konuyu tartıştık ve yaklaşımın sürdürülebilir olmayacağını belirttik. Bence bir değişim çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Çin'de salgına karşı alınan sert tedbirler, Şanghay'daki 25 milyon insanın çoğununun haftalarca evlerde kalmasına sebep oldu.

BM'nin paylaşımları silindi

Reuters'ın haberine göre, BM, söz konusu açıklamaları Çinli sosyal medya platformları Weibo ve WeChat'te Çince olarak paylaştı.

Weibo'daki gönderi silinirken, WeChat'te paylaşım işlevi devre dışı bırakıldı.