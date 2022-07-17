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    DSÖ, maymun çiçeğiyle ilgili acil durum ilanını tartışıyor

    Cenevre merkezli sağlık kuruluşu, maymun çiçeğinin küresel salgın olarak ilan edilip edilmeyeceğinin değerlendirileceğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 14:18
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    DSÖ, maymun çiçeğiyle ilgili acil durum ilanını tartışıyor

    Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, maymun çiçeği hastalığı 63 ülkede görüldü.

    Son veriler, toplam vaka sayısının 9 bin 200 civarında seyrettiğini gösteriyor.

    Maymun çiçeği değerlendirmesi

    DSÖ, maymun çiçeği hastalığıyla ilgili komitenin, söz konusu virüsün "küresel bir sağlık acil durumu" olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek için yeniden toplanacağını duyurdu.

    Toplantı, uzmanların maymun çiçeği vakalarının "uluslararası endişe" olarak ele alınıp alınmamasına dair görüşmelerin yapılacağı ikinci toplantı olacak.

    Küresel salgın ihtimali konuşuluyor

    İlk komite toplantısı, mevcut durumun "küresel salgın" ilanı konusunda henüz eşiği karşılamadığını tespit etmişti.

    DSÖ'nün açıklamasında, "Acil durum komitesi, olayın bir PHEIC (Uluslararası Öneme Sahip Bir Halk Sağlığı Acil Durumu) oluşturup oluşturmadığı konusundaki görüşlerini DSÖ Genel Direktörü'ne (Tedros Adhanom Ghebreyesus) iletecek.

    DSÖ'nün açıklaması

    Eğer öyle olursa, hastalığın yayılmasının nasıl daha iyi önleneceği ve küresel halk sağlığı müdahalesinin nasıl yönetileceği konusunda geçici tavsiyeler sunulacak." denildi.

    DSÖ, maymun çiçeğiyle ilgili acil durum ilanını tartışıyor #1

    DSÖ, maymun çiçeğiyle ilgili acil durum ilanını tartışıyor #2


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