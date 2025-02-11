Elektronik sigara, diğer tütün mamulleri kadar tehlikeli

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Elektronik sigaralar sağlık açısından ciddi riskler taşıyor.

Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını tehdit eden sigara bağımlılığı, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumların refahını da etkileyen bir kriz haline geldi.

Her yıl sigara kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybediyor.

Öte yandan sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya geçiş yapan bağımlılar, sağlıklarına verdikleri zararın farkında olmayabiliyor.

İlk başta "daha güvenli" bir alternatif olarak piyasaya sürülmüş olsa da yapılan araştırmalar, bu cihazların aşağıdaki zararlara neden olabileceğini göstermektedir:

ELEKTRONİK SİGARANIN ZARARLARI

Kimyasal maddeler:

Elektronik sigara likitlerinde nikotin, propilen glikol, gliserin ve aroma vericiler bulunur. Bu kimyasallar solunduğunda zararlı olabilir ve bazıları kansere yol açabilir.

Akciğer hasarı:

Elektronik sigaralar, "EVALI" (E-sigara Kullanımıyla Bağlantılı Akciğer Hastalığı) gibi ciddi akciğer rahatsızlıkları ile ilişkilendirilmiştir.

Bağımlılık:

Yüksek nikotin içeriği nedeniyle elektronik sigaralar ciddi bağımlılığa yol açabilir.

Gençlere tehdit:

Özellikle aromalı likitler gençlerin ilgisini çekmekte ve erken yaşta bağımlılığa yol açmaktadır.

Zehirli bileşikler:

Elektronik sigaralarda formaldehit ve diğer zararlı bileşikler açığa çıkabilir.

Daha sağlıklı seçenekler

Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız, profesyonel destek, nikotin replasman tedavisi ve davranış terapisi gibi daha sağlıklı yöntemleri denemek faydalı olabilir.